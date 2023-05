Asparago nel Parco ha chiuso un mese di promozione soddisfatti gli organizzatori

L’ Aparago nel Parco” ha chiuso le celebrazioni promosse dal Consorzio Asparago Piacentino domenica 14 Maggio nella splendida cornice del Parco di Villa Raggio a Pontenure.

L’instabilità meteo non ha frenato il flusso dei visitatori nel corso del pomeriggio quando il maltempo si è fermato per qualche ora. Il bilancio finale è positivo e la soddisfazione e stata grande.

Asparago nel Parco una grande festa

Per l’intera giornata nello stand del Consorzio dell’asparago piacentino, da alcuni anni impegnato nella valorizzazione e nella promozione di questa eccellenza della provincia di Piacenza, è stato possibile degustare ricette dedicate all’asparago dalle focacce alle torte.

Tempo anche per lo shopping nel verde del Parco Raggio infatti erano presenti vari banchetti che esponevano bigiotteria, articoli da arredamento, gioielli, creazioni artigianali. Attivissima anche l’area food truck.

Non sono mancate le occasioni per poter usufruire delle visite guidate al “Teatro Serra” e alla Biblioteca di Villa Raggio.

Asparago nel Parco un evento anche per i bambini

Sono stati numerosi oltre agli adulti anche i bambini che hanno partecipato ai momenti appositamente previsti per loro come il laboratorio di apicultura “Giochiamo all’alveare” e lo spettacolo “Bubble on circle” del mago Mariano Guz.

Asparago nel Parco il convegno

Pubblico interessato e partecipe anche al convegno tenuto nel corso del pomeriggio in un’insolita veste che vedeva tre relatrici di differenti ambiti l’architetto paesaggista Anja Werner, la dietista Monica Maj ed Emanuela Cabrini, presidente del Consorzio Asparago Piacentino che si sono confrontate tra loro ma anche con il pubblico presente sul tema:Relazione tra piante, alimentazione e paesaggio.

La soddisfazione degli organizzatori

“Siamo soddisfatti della risposta delle persone – commenta Valeria Benaglia dello Studio Mood Comunicazione ed Eventi di Piacenza, organizzatrice della manifestazione – e in particolare dell’attenzione suscitata dall’incontro che ha concluso la giornata, a dimostrazione di come sia sempre più importante ragionare con un approccio multidisciplinare e trasversale quando si affrontano tematiche attuali come la sostenibilità ambientale, l’educazione alimentare e la filiera enograstronomica del territorio“.