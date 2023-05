La premiazione del contest fotografico “Al centro le persone”. Fornasari: “Spero in un seguito, magari con una mostra” – AUDIO

Si è concluso con la premiazione il contest fotografico “Al centro le persone” promosso dal Comitato “Vita in centro a Piacenza” in collaborazione con l’Amministrazione comunale e le realtà che compongono la Cabina di Regia, che invitava i cittadini partecipanti a immortalare in uno scatto il proprio negoziante di fiducia. In palio, per i clienti, un buono acquisto da spendere proprio presso l’esercizio in questione.

Obiettivo dell’iniziativa, come hanno ricordato in occasione della premiazione l‘assessore al Commercio Simone Fornasari, il direttore di Unione Commercianti Gianluca Barbieri, il direttore di Confesercenti Fabrizio Samuelli, Giovanna Benaglia per Cna, la presidente di “Vita in centro a Piacenza” Eugenia Maserati e Anna Lusa di Iscom Group, valorizzare le relazioni umane, la professionalità e la specificità dei negozi di vicinato del centro storico.

Abbiamo dato vita a questo progetto – spiega Fornasari a Radio Sound – cercando di mettere al centro il capitale umano. In particolare le persone che abitano e vivono prestando un servizio all’interno del nostro centro storico quotidianamente.

Che caratteristiche hanno queste foto

I cittadini hanno fotografato i loro commercianti preferiti. Molte foto sono state accompagnate anche da una piccola descrizione dove emerge anche il lato proprio più umano delle persone che stanno dall’altra parte. Una sorta di backstage della vita reale. Spero di vada oltre il contest, magari con un libro fotografico o una mostra in un luogo del centro storico.

La premiazione del contest fotografico “Al centro le persone”. Simone Fornasari: Audio Intervista

Sulla pagina Facebook di Vita in centro a Piacenza, tutte le immagini partecipanti al contest.