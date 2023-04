Aspettando il Piacenza Pride con una serie di eventi, Bastoni: “Non abbassiamo la guardia sul tema dei diritti civili” – AUDIO

Aspettando il Piacenza Pride al via una serie di eventi. Bastoni: “Non va abbassata la guardia sul tema dei diritti civili”. Lo ha detto a Radio Sound il Presidente di Arcigay Piacenza.

Gli appuntamenti del Pride Month partono venerdì 5 maggio alle 20.30 presso Biffi Arte (via Chiapponi n.39) con “CHIAMAMI CON IL MIO NOME”. Al centro dell’iniziativa i Percorsi Trans. Partendo dalle diverse testimonianze, l’argomento verrà approfondito a diversi livelli: medici, legali, psicologici e umani.

Sul tema dei diritti civili siamo a metà del guado – spiega Davide Bastoni – nel senso che rispetto ad anni fa abbiamo fatto dei passi avanti, ma è chiaro che non si deve abbassare la guardia. A testimoniarlo è la direzione di paesi vicini a noi come Ungheria e Polonia.

Anche in Italia ci sono state varie discussioni ultimamente sul tema

Purtroppo esistono ancora tanti fenomeni di discriminazione. Le recenti notizie, ad esempio di riconoscimento dei figli delle famiglie arcobaleno lo testimoniano. Per cui direi che i passi per un’inclusione e per una società più aperta c’è ancora tanto da fare, per questo si svolgono i Pride in giro per il mondo e quest’anno anche a Piacenza.

Pride Month, il programma

“INDIETRO NON SI TORNA-D(i)RITTI AL CUORE”

・ Venerdì 5 Maggio 2023 alle ore 20.30 presso Biffi Arte, via Chiapponi n.39, Piacenza “CHIAMAMI CON IL MIO NOME”

Percorsi Trans

Partendo dalle diverse testimonianze,l’argomento verrà approfondito a diversi livelli: medici, legali, psicologici e umani.

Intervengono

Antonia Monopoli Responsabile Sportello Trans Ala Milano;

Cooperativa “Lotta contro l’emarginazione” di Milano attiva anche su Piacenza; Testimonianza di un percorso personale

Modera Andrea Pancini- associazione Arcigay di Piacenza

・ Venerdì 12 Maggio 2023 alle ore 20.30 presso Auditorium Sant’Ilario, via Garibaldi n.17, Piacenza

“STRANIERI DUE VOLTE”

Incontro con migranti LGBT* provenienti dal Continente Africano

Dopo breve introduzione sulla differenza fra migranti, richiedenti asilo e rifugiati e sul funzionamento del sistema di accoglienza in Italia, si entrerà nello specifico delle problematiche dei richiedenti asilo LGBT* e del progetto il “Nido del Colibri di Piacenza”, Testimonianze dirette di alcuni richiedenti asilo e rifugiati.

Modera Valeriano Scassa- Presidente dell’Associazione “Il Grande Colibri “.

Venerdì19maggioalleore20.30pressoAuditoriumSant’Ilario,viaGaribaldin.17,Piacenza “ COMING OUT IN FAMIGLIA E IN SOCIETA”

Dopo breve presentazione della mission e area d’intervento dell’Associazione, verrà proiettato il cortometraggio “Coming Out” prodotto da Agedo Nazionale,verranno presentate alcune esperienze dirette.

Intervengono: genitori e figli/figlie LGBT*

Modera Rita Mura, referente per Piacenza dell’Associazione Agedo Milano

・ Venerdì 26 maggio presso Serra Palazzo Ghizzoni Landi, via Gregorio X n.9.

Dalle 18.30 alle 19.30 il coreografo Riccardo Buscarini si esibisce in “Sipario” a cura dell’Associazione culturale De Arte Saltandi.

Dalle 19.00 Streed Food Point a cura di Gelaperitivo-Ristorazione ambulante.

Dalle 20.30

“ UNIVERSO DI FAMIGLIE”

A partire dalla proiezione del video “Chiedimi se…” di Margherita Fiengo Pardi verrà delineata una cornice che descrive le dinamiche relazionali, legali e sociali delle famiglie omogenitoriali in Italia, dal punto di vista di bambini/bambine e genitori arcobaleno.

Intervengono:

Alessia Crocini Presidente Famiglie Arcobaleno

Avv. Michele Giarratano- Gruppo Legale famiglie Arcobaleno

Nicola Carone psicologo-ricercatore dell’Università di Roma-autore del testo “Le famiglie omogenitoriali”

Micaela Ghisleni Dottore di ricerca in Filosofa-autrice del testo “Generazione Arcobaleno”. Modera Andrea Capellini

Dal 2 al 7 maggio 2023 presso la Galleria Biffi Arte di Piacenza, via Chiapponi,39

“…ma il cielo è di tutt*… LA RICCHEZZA DELLE DIFFERENZE”

Progetto fotografico a cura di Anna Caruso, Elena Cerizza; Nicola Traversoni

Vernissage martedì 2 maggio alle ore 18.00.

Orari di apertura: da mercoledì a sabato 10.00-12.30 e 16.00-19.30, domenica 15.00-19.30 La Mostra fotografica è realizzata da studenti e studentesse del Liceo Artistico B.Cassinari di Piacenza in merito al tema della discriminazione in tutte le sue forme, una ricognizione che entra nelle pieghe della diversità, la riconosce e la accoglie attraverso lo sguardo profondo di giovan* artist*.

Dal 12 al 21 maggio 2023 presso Centro Commerciale Bel Po- Piacenza

Mostra fotografica “…ma il cielo è di tutt*… LA RICCHEZZA DELLE DIFFERENZE” Vernissage venerdì 12 maggio alle ore 15.00?

Orari di apertura: da lunedì a sabato 9.00-20.30, domenica 9.00-20.00

Dal 22 al 28 maggio 2023 presso Centro Commerciale Gotico-Piacenza

Mostra fotografica “…ma il cielo è di tutt*… LA RICCHEZZA DELLE DIFFERENZE” Vernissage venerdì lunedì 22 maggio alle ore ……

Orari di apertura: da martedì a sabato 9.00-20.30, domenica 9.00-20.00