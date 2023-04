Ponte di Tuna, divieto di transito ai veicoli oltre le 20 tonnellate

Il servizio Viabilità della Provincia di Piacenza informa che – a partire da martedì 2 maggio fino a tempo indeterminato – è stata disposto il divieto di transito per i veicoli aventi massa a pieno carico superiore a 20 tonnellate, in corrispondenza del manufatto di attraversamento sul fiume Trebbia, dalla progressiva chilometrica 1+160 circa alla progressiva chilometrica 1+870 circa, lungo la Strada Provinciale n. 28bis di Gossolengo, nel territorio dei Comuni di Gossolengo e Gazzola.

La decisione che riguarda il cosiddetto “ponte di Tuna” è stata presa a seguito delle verifiche di sicurezza condotte sul manufatto conformemente a quanto previsto dall’O.P.C.M. 3274/2003 e smi, dalle NTC2018 e dalle “Linee guida per la classificazione e gestione del rischio, la valutazione della sicurezza ed il monitoraggio dei ponti esistenti”: gli esiti delle indagini e delle verifiche strutturali, avviate nel corso dell’anno 2022, hanno evidenziato diverse criticità dal punto di vista strutturale. Il Certificato di idoneità statica acquisito dichiara la transitabilità in sicurezza per i mezzi fino al peso massimo di 20 tonnellate.

Il servizio Viabilità della Provincia di Piacenza sottolinea che la limitazione in questione, che interessa una significativa parte del traffico pesante, non era rimandabile in quanto ha lo scopo di mantenere in piena sicurezza la circolazione dei veicoli e di evitare il verificarsi di situazioni di pericolo.

La limitazione disposta dalla Provincia è stata decisa in considerazione delle caratteristiche strutturali del manufatto e dopo aver attentamente esaminato le diverse soluzioni possibili: quella individuata è stata ritenuta la più efficace in termini di concreta applicabilità e di massima riduzione possibile dei disagi all’utenza.

Gli Uffici ricordano altresì che, nel corso del prossimo mese di maggio, saranno avviati i programmati lavori per la manutenzione straordinaria dell’infrastruttura. Una volta completato l’intervento denominato “Strada Provinciale n. 28 bis di Gossolengo. Ponte sul fiume Trebbia alla progressiva km 1+160. Lavori di manutenzione straordinaria – CUP D52C21000690001”, s aranno ripristinate le attuali condizioni di circolazione.

L’importo complessivo (Iva compresa) dei lavori di manutenzione straordinaria – affidati con determinazione n. 259 del 03/03/2023 all’Impresa Costruzioni Ruberto S.r.l., con sede legale a Corleto Monforte (SA) in Via Eduardo de Filippo n. 7, Codice Fiscale e Partita I.V.A. n. 04522950650 – è pari a 1.577.807,66 euro, e si prevede di completarli entro il corrente anno 2023.