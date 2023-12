Punti di vista: “Vittoria da squadra forte”. L’analisi di Amorini dopo Piacenza-Castellanzese – AUDIO

È scientificamente provato che i “punti di vista” di Andrea Amorini siano la lettura preferita da ogni tifoso del Piacenza calcio.

L’analisi dell’esperto di Radio Sound

Una vittoria meritata, ma con qualche dubbio. Si, perché per quasi tutto il primo tempo abbiamo visto un Piacenza bello ed efficace, capace di pressare alto e di impedire alla Castellanzese di costruire qualsiasi azione d’attacco. L’avevamo già detto a Verona: la squadra non è più brillante come qualche settimana fa, ma è fondamentale vincere anche quando non sei al 100%. Le squadre forti sono tali perché vincono anche quando non sono al meglio.

I punti di vista di Amorini sul Piacenza calcio in formato video