Volley, Serie B2 – La Rossetti Market Conad resiste alla rimonta del Galaxy (1-3)

Prova di carattere per la Rossetti Market Conad, che in B2 femminile espugna Collecchio battendo 3-1 a domicilio la “bestia nera” Galaxy nel penultimo appuntamento del 2023 nel girone E. Per le piacentine, tre punti pesanti che permettono di difendere la vetta conquistata sette giorni prima dopo il 3-0 casalingo contro San Giorgio. Per la formazione allenata da Federico Bonini e Paolo Bergamaschi, un match sostanzialmente dai due volti, con Alseno brava a salire in cattedra nella prima parte della partita, prima uscendo alla distanza nel primo set e poi dominando il secondo.

Dal terzo parziale, invece, il copione è cambiato, con la decisa reazione delle parmensi, agevolata dalla fase break, che ha rimesso tutto in discussione. Terza frazione con la Rossetti Market Conad che non completa una grande rimonta (dal 16-8 al 18-17) e vede riaperto il discorso in un quarto set sul filo del rasoio, dove Alseno ha saputo accelerare nel finale e chiudere 25-20 con l’ace di Falotico. Top scorer di giornata, l’opposta Stefania Bernabè con 26 punti. Per le piacentine, tre punti d’oro che consentono di mantenere le distanze da Zerosytem (a-1) e San Giorgio (-2).

GALAXY COLLECCHIO-ROSSETTI MARKET CONAD 1-3

(19-25, 12-25, 25-21, 20-25)

GALAXY COLLECCHIO: Trevisani 2, Giannace 13, Enoh Gahou 1, They 19, Scalera 10, Ferrari M. 9, Musiari (L), Mendi, Ferrari S. 2, Ghillani. N.e.: Montacchini, Callegari, Bertulessi, Salati (L). All.: Scaltriti

ROSSETTI MARKET CONAD: Falotico 7, Frassi 7, Bernabè 26, Spagnuolo 12, Scurzoni 14, Pieroni, Toffanin (L), Marchesi, Neri 4, Palazzina. N.e.: Tartari, Bozzetti, Gandolfi (L). All.: Bonini