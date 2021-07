U.S. Fiorenzuola 1922 comunica di aver sottoscritto l’accordo con il difensore Luca Ferri per il rinnovo delle prestazioni sportive per la stagione 2021/2022 di Serie C.

Arrivato in rossonero all’inizio della stagione 2020/2021, Ferri ha disputato con la maglia di U.S. Fiorenzuola 31 partite, realizzando 2 reti e risultando un giocatore importante nel raggiungimento del grande traguardo della promozione in Serie C.