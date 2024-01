Attività solo per stranieri a Spazio 4, i gestori: “Progetti finanziati dal Fondo nazionale per le politiche migratorie”

“Attività solo per ragazzi stranieri, esclusi gli italiani: questa è discriminazione”. Dopo l’attacco di Patrizia Barbieri in consiglio comunale, arriva la presa di posizione dei gestori di Spazio 4.

Spazio 4.0 ospita in questi mesi alcune delle attività previste dal progetto “A che serve avere le mani pulite se si tengono in tasca“, tra le quali alcuni corsi di Ciclofficina, Orticoltura, Ceramica e L’ABC del computer.

Il progetto è stato presentato al Comune di Piacenza, nel dicembre 2022, da una cordata di 13 soggetti privati (avente come capofila il Consorzio Sol.Co. Piacenza) nell’ambito di un “Avviso per la ricerca di soggetti del terzo settore interessati alla coprogettazione di un sistema di interventi per l’inclusione dei cittadini dei paesi terzi”, interventi sostenuti dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali nell’ambito del Fondo Nazionale per le Politiche Migratorie 2022.

I destinatari del Fondo, delle progettazioni e quindi delle attività, sono pertanto i cittadini di paesi terzi con background migratorio che non hanno ancora acquisito la cittadinanza italiana. In particolare, le iniziative ospitate da Spazio4.0 sono rivolte a una fascia di età compresa tra i 18 e i 35 anni.

Per quanto possibile, in relazione al limitato numero di posti di cui ogni singola attività dispone, in una logica di integrazione è stata favorita la partecipazione di chiunque fosse interessato, pur dovendo i gestori necessariamente dare la priorità ai destinatari individuati dal Fondo e dall’Avviso.

Spazio4.0 organizza diversi altri corsi e laboratori che, per quanto reso possibile dalla struttura e dagli spazi, garantiscono la massima apertura e integrazione tra tutti coloro che sono interessati.