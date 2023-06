Auser incontra il sindaco Tarasconi: “Collaborazione proficua, disponibili a nuove attività di supporto”

La proficua e consolidata collaborazione dei volontari di Auser con il Comune di Piacenza è stata al centro dell’incontro tra il consiglio di presidenza e la sindaca Tarasconi. “Un momento non solo di cortesia – ha spiegato il presidente provinciale di Auser Giorgio Reggiani – ma anche per fare il punto con l’amministrazione comunale sulle diverse attività di supporto fornite dai nostri volontari. Il tutto a partire dalla gestione della Casa della Associazioni di via Musso, e sulla loro piena valorizzazione”. Insieme a Reggiani sono intervenuti gli altri componenti della presidenza Luciana Zanetti, Giuseppe Grilli, Silvana Trioli e Giovanni Olivati.

La convenzione con il Comune

Auser vanta oltre 2300 soci, vede infatti impegnati ogni giorno sul territorio comunale decine di volontari in diversi ambiti. La convenzione con Palazzo Mercanti riguarda i settori scuola, il supporto amministrativo, la cura del verde e la cultura.

A questo si aggiunge il fondamentale servizio svolto dai volontari di Filo d’Argento Piacenza di accompagnamento e trasporto delle persone anziane e non autosufficienti. Coi vertici Auser la sindaca Tarasconi ha condiviso la necessità di trovare per quest’ultima attività una collocazione adeguata all’interno dei servizi comunali. Il tutto con una rilevante ricaduta sociale, oggi interamente volontaria,

Nuove proposte

La presidenza di Auser ha manifestato inoltre la disponibilità dei volontari a supportare maggiormente il presidio di accompagnamento degli alunni del Pedibus in diverse zone della città. Infine l’associazione si è detta interessata a svolgere, nel nuovo complesso residenziale che verrà costruito coi fondi nazionali del bando PinQua sulla qualità dell’abitare alla Farnesiana, progetti e servizi di utilità pubblica e sociale per il quartiere. Per questo hanno richiesto all’amministrazione la disponibilità di un locale da adibire a sede.

Tarasconi ha rinnovato l’apprezzamento per il fondamentale ruolo svolto dai volontari Auser e ha preso l’impegno a dare risposte rapide alle istanze emerse durante l’incontro.