Lavori lungo le strade di città e provincia, come e dove cambia la viabilità

Si comunica che, per consentire l’esecuzione dei lavori di pulizia della rete fognaria, dalle ore 7.30 alle ore 10.30 di martedì 27 giugno, in via Verdi, nel tratto compreso tra l’incrocio con vicolo San Martino e il civico 30, sono istituiti i divieti di sosta permanente con rimozione forzata e di circolazione, mentre sempre in via Verdi, ma nel tratto compreso tra piazza Sant’Antonino e l’incrocio con vicolo San Martino, oltre al divieto di sosta permanente con rimozione forzata è istituita la revoca del senso unico di marcia.

Inoltre, per garantire le operazioni di posa del teleriscaldamento in condizioni di sicurezza, sia in via Fulgosio – dalle ore 7 di martedì 27 giugno alla mezzanotte di venerdì 4 agosto -, che in via Vitali nel tratto compreso tra l’incrocio con via Perletti e quello con via Da Saliceto – dalle ore 7 di martedì 27 giugno alla mezzanotte di mercoledì 26 luglio – è istituito il divieto di sosta permanente con rimozione forzata su entrambi i lati della carreggiata.

Infine, per consentire lo smontaggio di una gru, dalle ore 6 di martedì 27 alle ore 19 di mercoledì 28 giugno, in cantone Delle Asse, nel tratto compreso tra l’incrocio con via San Giovanni e quello con via Castello, sono istituiti i divieti di sosta con rimozione forzata su entrambi i lati della carreggiata e di circolazione (da quest’ultimo sono esclusi gli accedenti al garage posto al civico 14). Nei giorni indicati verrà disattivata la telecamera di controllo posta in via San Giovanni.

Strada Provinciale n. 21 di Val d’Arda, le limitazioni

Il servizio Viabilità della Provincia di Piacenza informa che sono programmati, nello stesso periodo, i lavori di ricostruzione del corpo stradale alla progressiva km 9+600 mediante la realizzazione di un’opera di sostegno a valle della sede stradale e i lavori di manutenzione straordinaria del manufatto sul ponte del torrente Arda al km 9+765, lungo la Strada Provinciale n. 21 di Val d’Arda in località Case Bonini, nel territorio comunale di Vernasca.

Data la necessità di mantenere in sicurezza la circolazione dei veicoli, e al fine di evitare il verificarsi di situazioni di pericolo, si dispongono:

1. l’interruzione della circolazione stradale, lungo la Strada Provinciale n. 21 di Val d’Arda dalla progressiva km 9+750 circa alla progressiva km 9+820 circa (ponte sul torrente Arda), dalle ore 8:30 alle ore 13:00 del giorno 27 giugno 2023, nel territorio comunale di Vernasca;

2. la regolamentazione della circolazione stradale in corrispondenza dell’intersezione Strada Provinciale n. 21 di Val d’Arda e la Strada Comunale di Case Bonini mediante impianto semaforico dalle ore 08:00 del giorno 26 giugno 2023 alle ore 18:00 del giorno 4 agosto 2023, nel territorio comunale di Vernasca.

Si precisa inoltre che:

• l’impianto semaforico di cui al punto precedente regolerà la circolazione stradale, dalla progressiva km 9+400 circa alla progressiva km 9+850 circa della Strada Provinciale n. 21 di Val d’Arda oltre all’immissione e all’uscita della Strada Comunale di Case Bonini presente in tale tratto;

• l’ingresso e l’uscita dal piazzale adiacente alla strada comunale di case Bonini dovrà avvenire attraverso la citata strada comunale;

• verrà inibito l’accesso diretto alla Strada Provinciale n. 21 di Val d’Arda dal piazzale adiacente alla strada comunale di case Bonini.

Strada Provinciale n. 21 di Val d’Arda, interruzione della circolazione stradale

Il servizio Viabilità della Provincia di Piacenza informa che sono programmati lavori di manutenzione straordinaria del ponte sul torrente Arda al km 9+765 lungo la Strada Provinciale n. 21 Val d’Arda, in località Case Bonini nel territorio comunale di Vernasca.

Data la necessità di mantenere in sicurezza la circolazione dei veicoli, e al fine di evitare il verificarsi di situazioni di pericolo, si dispone l’interruzione della circolazione stradale lungo la Strada Provinciale n. 21 di Val d’Arda, dalla progressiva km 9+750 circa alla progressiva km 9+820 circa (ponte sul torrente Arda) dalle ore 8:30 alle ore 13:00 del giorno 29 giugno 2023, nel territorio comunale di Vernasca.