Il caso Ausl in Provincia, Calza: “Sistema Pnrr da rivedere, norme difficili da seguire e alto rischio di sbagliare”. Patelli: “No alla strumentalizzazione politica” – AUDIO

Torna il consiglio provinciale e non poteva che aprirsi con un dibattito sul terremoto che ha investito l’Ausl di Piacenza, con l’indagine della guardia di finanza che avrebbe rilevato irregolarità in alcuni appalti.

Secondo Paola Galvani, centrodestra e sindaco di Rottofreno, sono proprio episodi come questi che allontanano i cittadini dalle istituzioni e dalla politica.

Patrizia Calza, centrosinistra e sindaco di Gragnano Trebbiense, invita alla prudenza. La gestione dei fondi PNRR è irta di ostacoli e ingranaggi burocratici poco chiari, è necessario capire precisamente cosa sia accaduto.

“Sto leggendo in questi momenti insieme a voi di questi comportamenti che vengono definiti delle “irregolarità”, anche per non perdere i fondi PNRR. Quindi, c’è naturalmente il tema del rispetto doveroso, obbligatorio, per chi gestisce il denaro pubblico e del rispetto delle norme, quindi della responsabilità che senz’altro va addebitata a chi queste norme non le rispetta”.

“Di primo acchito mi viene anche in mente però come sia complicato in questo momento storico agire assolutamente con correttezza, con rispetto delle regole, dei tempi e delle norme, in un quadro normativo assai complesso, intricato a volte di difficile interpretazione e a volte anche con circolari che arrivano dopo, quando tu l’atto l’hai già adottato, eccetera. Quindi naturalmente la magistratura farà il suo corso e naturalmente verificherà il comportamento di tutti questi soggetti”.

“Attendiamo di conoscere bene i fatti e come questi sono avvenuti e anche i comportamenti di questi soggetti che comunque hanno sulle loro spalle una grossa responsabilità. Io sono molto empatica, io non riesco a distaccarmi da queste persone, perché in parte stiamo facendo atti che possono essere simili e abbiamo responsabilità che possono essere simili a loro. E quindi ciò che accade mi fa dire questo: primo, il rispetto delle regole, sempre prima di tutto. In secondo luogo, però, dal punto di vista umano la gravosità dei compiti che sono affidati alle persone dovrebbe indurci insomma a rivedere un pochino anche il sistema. Per fare in modo che sia molto più semplice applicare le leggi, applicare le norme e anche controllarle, quindi conseguentemente senza poi dover vedere quello che purtroppo sta accadendo e che naturalmente ci lascia tutti o senza parole”.

Monica Patelli, presidente della Provincia, invita invece a non strumentalizzare politicamente la vicenda.

“Capisco che in questa sala si faccia politica. Però tengo sempre ad invitare a rispettare l’ambito di ciascun ente. Io stessa cercherò di capire meglio, ed eventualmente in sede di conferenza socio-sanitaria magari cercheremo anche di avere un momento di confronto fra noi sindaci. Mi spiace sempre un po’ toccare con mano la strumentalizzazione politica di fronte ad una notizia che è appena uscita sui giornali. Quindi io sono sempre dell’idea di lasciare il tempo alla magistratura di fare il proprio corso. Se poi se ci saranno situazioni da gestire saranno gestite nel rispetto della nostra legge”.