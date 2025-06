Venerdì piacentini 2025, il festival quest’anno ha la sua canzone ufficiale – AUDIO

Venerdì piacentini 2025, la 14 edizione è ai nastri di partenza, la prima serata è prevista per venerdì 20 giugno. La presentazione dell’edizione di quest’anno e dei 217 eventi previsti è prevista per venerdì prossimo 13 giugno con un conferenza stampa ufficiale. Possiamo però anticipare la prima novità di questa edizione, è stata realizzata con l’aiuto dell’Intelligenza Artificiale la canzone “ufficiale”.

“Si parte il 20 giugno e si finisce il 18 luglio – anticipa Nicola Bellotti di Black Lemon che organizza i venerdì piacentini – è proprio una caratteristica del format, ricordo sempre, gli ultimi due venerdì di giugno, i primi tre di luglio da 14 anni, quindi è proprio una caratteristica la scelta delle date”.

Intervista con Nicola Bellotti di Blak Lemon che presenta la canzone

Venerdì piacentini 2025, la canzone

“Quest’anno abbiamo una specie di sigla del villaggio vacanze, si tratta della canzone che ha un po’ quello stile, un brano fatto per cantare, e per fare anche una coreografia ovviamente prima dell’inizio delle varie serate. Stiamo lavorando sui passi con dei ragazzi molto giovani che si stanno divertendo molto”.

Venerdì piacentini2025, com’è nata l’idea della canzone

“Allora bisogna considerare che Black Lemon è un’agenzia di comunicazione che è sempre stata attenta a lavorare sull’innovazione nella comunicazione, quindi per noi lavorare sull’intelligenza artificiale era una strada obbligata e abbiamo già iniziato direi ormai cinque anni fa ad utilizzarla in tutti i vari ambiti, quindi anche in quello che oggi è alla portata di tutti, da chat gpt a cose di questo tipo, fino ovviamente a utilizzarla nei modi più complessi per i nostri clienti. Quindi le nostre iniziative diventano terreni di sperimentazione”.

La prima sperimentazione grafica con AI

“Noi per esempio abbiamo fatto il primo poster anni fa realizzato graficamente con l’intelligenza artificiale, con un prompt che riassumesse la filosofia del festival e quindi per mettere alla prova una serie di algoritmi e quest’anno abbiamo provato a lavorare sulla musica perché è un tema su cui è necessario capire queste nuove tavolozze che abbiamo a disposizione. Non ci auguriamo che l’intelligenza artificiale sostituisca la creatività dei musicisti, questo è tutt’altro, però per noi è molto importante imparare a utilizzare questi strumenti, leggerli e poterli utilizzare per i nostri clienti nelle attività lavorative correnti”.

La canzone ufficiale dei Venerdì Piacentini

Un nuovo terreno di sperimentazione

Quindi è nata come terreno di sperimentazione, poi ci siamo anche molto divertiti perché dovete immaginare che c’è una canzone per ognuno delle persone che lavora dentro Black Lemon e quindi è un mese che ridiamo, dovremmo fare una serata a farle passare in radio, stiamo ridendo come dei pazzi”.

La preparazione dell’edizione 2025

“Guarda le difficoltà sono le solite, nel senso che siamo arrivati a 217 eventi nel programma di quest’anno, quindi è la complicazione di mettere insieme la fase di raccolta della parte economica, considerando che è un festival che si fa esclusivamente con fondi privati, quindi dobbiamo convincere le aziende a investire sul festival. Dobbiamo poi fare parallelamente un programma, in terzo luogo dobbiamo lavorare con i commercianti perché il festival, ricordiamo sempre, ha uno scopo che è quello di far ricadere l’indotto economico sul commercio locale del centro storico”

“Quindi i nostri tre ambiti di attività sono questi, c’è poi la parte di direzione artistica, quella di raccolta fondi e c’è il dialogo con i commercianti per fare in modo che siano il più contenti possibile di questo evento, che è un festival che noi facciamo prevalentemente per loro ma poi di fatto diventa per Piacenza, per il tessuto globale della città, quindi questi 10 milioni di euro di indotto che arrivano da queste serate sono un obiettivo importante sia a livello di brand a Piacenza e di rilancio dello stesso, sia sul piano economico insomma, una bella iniezione di denaro che arriva soprattutto da fuori Piacenza e che gira nelle nostre attività”.