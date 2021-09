Vandali in azione in via X Giugno, nel mirino le auto parcheggiate lungo la strada. I teppisti, o il teppista, sono entrati in azione durante la notte tra giovedì e venerdì scorsi. La mattina successiva i proprietari di una decina di vetture hanno fatto la brutta scoperta: danneggiamenti, in particolare agli specchietti. Indagini sono in corso, pare che nessuno dei residenti si sia accorto di quanto stesse accadendo, anche perché gli autori del gesto avrebbero agito in pochi minuti.