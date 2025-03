Autobus di linea prende fuoco a Rustigazzo, salvi il conducente e una passeggera. SETA: “Il mezzo sarà sottoposto a indagine interna” – FOTO

Attimi di paura a Rustigazzo per un autista di autobus e una passeggera. Il mezzo di linea era in transito nella zona di Lugagnano, all’altezza della frazione di Rustigazzo, quando, per motivi da chiarire, dal motore hanno iniziato a fuoriuscire fiamme e fumo.

In quel momento erano presenti sul mezzo solo l’autista e una passeggera: entrambi sono riusciti a scendere in tempo evitando di restare in trappola. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno lavorato duramente per estinguere il rogo: le fiamme, infatti, in poco tempo hanno avvolto l’intero autobus divorandolo.

Ancora da chiarire cosa abbia scatenato l’incendio.

LA NOTA DI SETA

SETA comunica che questo pomeriggio, alle ore 14:00 circa, un autobus in servizio sulla linea E42 della rete extraurbana di Piacenza ha improvvisamente preso fuoco mentre percorreva la S.P.14 all’altezza di Rustigazzo. Il mezzo era partito da San Michele alle ore 13:40 ed era diretto a Piacenza (via Carpaneto-Cadeo-Pontenure), con arrivo previsto alle ore 14:42. Nonostante l’attivazione dell’impianto automatico antincendio di cui il bus era dotato, le fiamme si sono propagate dal vano motore all’intero veicolo, che è andato completamente distrutto.

L’incendio è avvenuto pochi minuti dopo la partenza da San Michele. A bordo erano presenti solo due passeggeri, nessuno dei quali ha riportato conseguenze. L’autista, accortosi dello sprigionarsi delle fiamme, ha prontamente arrestato la marcia ed ha fatto scendere i passeggeri dal mezzo, assicurandosi che si trovassero in condizioni di sicurezza. Il conducente ha quindi contattato la sala operativa di SETA, che a sua volta ha immediatamente richiesto l’intervento dei Vigili del Fuoco, intervenuti da Fiorenzuola con due autopompe.

Il bus incendiatosi oggi apparteneva ad un lotto di mezzi extraurbani prodotti da Iveco nel 2017 ed acquistati da SETA per il servizio extraurbano nei bacini provinciali serviti dall’azienda. Nella scheda tecnica che riporta lo storico degli interventi effettuati risulta essere stato sempre regolarmente sottoposto alle operazioni di manutenzione programmate, ed aver sempre superato positivamente le prescritte revisioni annuali obbligatorie, l’ultima delle quali è stata effettuata lo scorso mese di gennaio.

Il mezzo sarà sottoposto ad un’indagine interna presso l’officina SETA di Piacenza al fine di determinare le cause dell’incendio. SETA ringrazia i Vigili del Fuoco di Fiorenzuola, intervenuti prontamente. Un sentito ringraziamento va anche all’autista, che ha agito con senso di responsabilità ed accuratezza adeguate alle circostanze.

A causa dell’interruzione temporanea al transito disposta in quel tratto della S.P.14, fino al termine della giornata il servizio della linea E42 viene limitato a Badagnano, quindi le corse da/per Piacenza non raggiungono Rustigazzo e San Michele. La corsa delle ore 16:10 da Piacenza per San Michele limita la corsa a Badagnano; la conseguente corsa delle 17:20 da San Michele per Piacenza partirà da Badagnano.