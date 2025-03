Riaperta la ciclopedonale del ponte Paladini dopo il danneggiamento di un tir

È stata riaperta nel pomeriggio di oggi la pista ciclopedonale collocata sotto al ponte Paladini sul fiume Trebbia, lungo Strada Gragnana.

Sono state infatti concluse in queste ore – dopo il sopralluogo tecnico compiuto ieri – le opere che si sono rese necessarie a seguito di quanto verificatosi lunedì scorso: in particolare sono stati effettuati lavori di pulizia e di protezione della soletta danneggiata, inoltre è stata approntata una apposita recinzione per fare in modo che le biciclette – attraverso una parzializzazione degli spazi – possano transitare in sicurezza.

L’intervento è stato eseguito dalla ditta incaricata del ripristino post incidenti: la medesima impresa si occuperà anche del ripristino definitivo, avallato dalla Provincia di Piacenza. Il costo dei lavori svolti sarà posto a carico dell’assicurazione del mezzo che ha prodotto il danno.