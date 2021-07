Avis, Gilberto Piroli: “La necessità di sangue non va mai in vacanza, bisogna prenotare la donazione” – AUDIO

Avis, Gilberto Piroli: “La necessità di sangue non va mai in vacanza, bisogna prenotare la donazione“. Lo ha spiegato in diretta a Radio Sound il Presidente Provinciale di Piacenza.

“Chi ha ricevuto l’sms di convocazione deve ricordarsi di fare la donazione prima di partire per le ferie. In particolare questo è molto importante perché gli ammalati purtroppo ci sono sempre, anche d’estate, quindi la necessità di sangue per il centro ospedaliero persiste anche nella bella stagione“.

Fortunatamente i piacentini hanno sempre seguito questa indicazione

“E’ verissimo! Infatti non abbiamo mai fatto mancare il supporto agli ospedali e agli ammalati. Ovviamente dobbiamo sempre tenere alta la guardia perché d’estate è facile farsi prendere dalla voglia di partire, però prima di chiudere la valigia è importante ricordarsi di Avis e delle persone che aiutiamo ogni giorno”.

