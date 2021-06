Giornata Mondiale del Donatore di Sangue 2021, anche il Presidente della Repubblica Mattarella ha rivolto un pensiero alle persone che, attraverso la donazione del sangue, trasmettono un segnale di condivisione e solidarietà. In particolare si rivedono in queste parole, della massima carica dello Stato, anche i volontari piacentini ospiti in diretta a Radio Sound per raccontare le loro storie legate alla donazione.

Giornata Mondiale del Donatore di Sangue 2021

La serie di testimonianze è iniziata con Gilberto Piroli, Presidente di Avis Provinciale Piacenza, appena eletto. 49 anni, fiorenzuolano, di professione artigiano, il neo-Presidente ha alle spalle una lunga storia dentro Avis e guida oggi una squadra giovane e per metà al femminile. “Durante il momento più duro della pandemia ci sono stati momenti molto difficili, ma Avis ha avuto una grande forza a gestire questo periodo. In particolare è emerso quanto sia fondamentale la formazione di tutti i volontari che operano nell’associazione per mantenere un livello alto di qualità e servizio nei confronti di chi soffre e ha bisogno di un aiuto anche in momenti difficili. Proprio per questo motivo è importante ottimizzare e rafforzare il rapporto con il territorio con l’obiettivo di essere sempre più presenti nella gestione della raccolta e del dono“.

Quali sono i numeri di Piacenza e provincia?

“Nel piacentino ci sono oltre 9mila donatori e durante la pandemia abbiamo avuto oltre 700 idoneità. Questo è veramente un dato importante e significativo perché identifica il grande avoro fatto da Avis nonostante l’emergenza sanitaria”.

Nel 2020 sono state quasi 15mila le donazioni fra sangue, plasma e piastrine. Numeri che confermano l’autosufficienza locale di emocomponenti e che consentono all’Avis di guardare al futuro con fiducia.

Gilberto Piroli, Presidente di Avis Provinciale Piacenza – AUDIO intervista