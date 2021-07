Moto contro auto e un’altra contro un muretto, due incidenti nel pomeriggio in provincia

Due motociclisti feriti in due diversi incidenti nel pomeriggio di oggi. Il primo è avvenuto a Podenzano, lungo la centrale via Roma. Per motivi da chiarire, un centauro si è scontrato con un’auto e dopo l’impatto è finito sotto la vettura. Fortunatamente l’uomo in sella alla due ruote non ha riportato gravi lesioni.

Più gravi invece le ferite riportate da un secondo motociclista, rimasto coinvolto in un sinistro a Cortebrugnatella. L’uomo pare abbia perso il controllo della moto su cui viaggiava finendo contro un muretto a lato della carreggiata. L’uomo ha riportato serie lesioni ma non sarebbe in pericolo di vita.