Federico Campanella, coach della Bakery Piacenza, parla ai microfoni di Radio Sound dopo la vittoria conquistata contro Agrigento. Una partita in cui Piacenza si è guadagnata il primato, perdendo però Lorenzo De Zardo per un brutto infortunio. Ora la Bakery entra nel rush finale di questa fase di campionato.

“E’ stata una prova di forza in una partita contro Agrigento che è una squadra molto forte, giocavamo contro il miglior attacco della Serie B. I ragazzi hanno rispettato ottimamente il piano gara. Siamo riusciti a condurre la partita per tanti tratti. Il lato negativo è stato l’infortunio però di De Zardo, nei prossimi giorni avremo gli esami specifici ma la sensazione non è positiva. I ragazzi hanno vinto anche per lui, siamo una famiglia ed abbiamo reagito alla grande”.

“La partita è stata giocata per come l’avevamo preparata. Il nostro ritmo, la nostra fisicità è stata imposta contro il loro talento. Tenerli a 63 punti è stato un grandissimo risultato. Ancora tanti complimenti ai miei giocatori”.

“La stagione non è ancora finita. Pensiamo partita per partita, nonostante abbiamo un buon margine. Già mercoledì torniamo in campo: non possiamo permetterci distrazioni. Allo stesso tempo cerchiamo di preservare energie per arrivare pronti al momento decisivo dei playoff”.