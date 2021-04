La Bakery Piacenza vince il big match di Serie B: Agrigento KO 73 a 63

Una prova magistrale da parte della Bakery Piacenza: i biancorossi vincono il big match contro Agrigento 73 a 63.

Una partita combattuta ed equilibrata sin dalle prime battute, con la Bakery in grado però di dare sempre l’impressione di poter scappare via avendo qualcosa in più. Nonostante l’evidente sconfitta a rimbalzo, dove i siciliani hanno fatto la voce grossa catturando 43 rimbalzi contro i 26 biancorossi, sono state decisive le tantissime palle perse da Agrigento, ben 32, a dispetto delle sole 10 della Bakery. Sul finire di secondo quarto il momento più difficile: De Zardo si scontra con Veronesi e rimane a terra toccandosi il ginocchio. Il giocatore della Bakery è costretto a lasciare il palazzetto tra le lacrime accompagnato dai sanitari in barella. Poteva essere un colpo decisivo contro la squadra di Campanella, che invece è salita di tono e trascinata dalle ottime prestazioni di Perin, Planezio e soprattutto Sacchettini (17 + 6) si è costruita un vantaggio in doppia cifra che è stata brava a mantenere sino alla sirena finale. Sul finire di partita proprio De Zardo, in stampelle, è rientrato al PalaBakery: lui e tutti i biancorossi possono festeggiare insieme la vittoria che vale il comando in solitaria del girone di Serie B.

I giocatori della Bakery festeggiano a fine partita insieme a De Zardo

Ascolta la diretta del big match di Serie B

Clicca qui per il prepartita di Bakery Agrigento

Primo Quarto 21-11

Avvio di gara molto equilibrato. Bellissimo assist di Vico che trova Sacchettini facile in area, 9-6 Piacenza. Sacchettini schiaccia forte in contropiede: timeout Agrigento con Piacenza avanti di 5. Bella difesa di Planezio che costringe Saccaggi alla palla persa. Ancora una schiacciata per la Bakery: stavolta la inchioda De Zardo. Intensità altissima fino a questo momento, le squadre stanno andando a mille. Pedroni a bersaglio dall’arco: +10 Bakery. Finisce il primo quarto: 21-11 tra Bakery Piacenza ed Agrigento.

Secondo Quarto 40-33

Tre falli di squadra in un minuto per Piacenza. Timeout chiamato da Campanella: parziale di 7-0 per gli ospiti. Costi con la tripla pareggia a quota 21. Dopo quasi 4′ torna a segnare Piacenza. Agrigento sta vincendo alla grande la lotta a rimbalzo: 19 quelli catturati dai siciliani, solo 8 quelli dei biancorossi. Terzo fallo di Udom, viaggio in lunetta per Rotondo. Bomba di Czumbel! La Bakery riprende a macinare. Bruttissimo infortunio per De Zardo: il giocatore rimane a terra in lacrime toccandosi il ginocchio dopo uno scontro con Veronesi a 2′ e 47” dall’intervallo; un grandissimo in bocca al lupo a Lorenzo, uscito in barella dal palazzetto. Si riprende a giocare, Perin e Planezio spingono la Bakery a +9. Finisce il primo tempo: Bakery Piacenza 40, Agrigento 33.

Terzo Quarto 56 – 47

Grande girata di Sacchettini, 42-35. Bel lavoro di Chiarastella, il capitano dei siciliani si appoggia al vetro e trova il canestro. Bomba di Saccaggia e timeout Bakery: 43-42. Ottima difesa di Piacenza: ventesima palla persa per Agrigento. Con 5′ da giocare, Agrigento esaurisce i bonus: storie tese tra Rotondo e Udom. Timeout siciliano: la Bakery tira fuori l’orgoglio e si porta 49-42. Bomba di Planezio a bersaglio. 2 su 2 dalla lunetta di Czumbel, massimo vantaggio piacentino con il +12. Finisce il quarto tra Bakery e Agrigento: 56 – 47 il punteggio.

Quarto Quarto 73-63

Sacchettini di pura forza trova il canestro, seguito poco dopo da Vico: timeout Catalani. Assist di Pedroni per i due punti di Birindelli. Planezio spara da oltre l’arco, biancorossi avanti di 13. Canestro in contropiede di Costi. Nel frattempo è tornato al palazzetto, in stampelle, De Zardo. Importantissimo lavoro di Sacchettini: salito decisamente in cattedra in questo finale (17 punti e 6 rimbalzi fin qui). 71 a 63 con 2′ e 13” da giocare. Fallo tecnico fischiato a Saccaggi, molto nervoso in questo finale. Finisce qui la gara: Bakery Piacenza batte Moncada Agrigento 73 a 63.