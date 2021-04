No al blocco degli sfratti, convegno online di Confedilizia: “Proprietari di casa esasperati”

Domani,21 aprile, si svolgerà – in diretta sul sito Internet di Confedilizia (www.confedilizia.it), la pagina Facebook, il profilo Twitter e il canale Youtube di Confedilizia – la manifestazione “Maratona per la libertà – No al blocco degli sfratti”.

A partire dalle ore 10, e per l’intera giornata, si susseguiranno interventi di giornalisti, politici, studiosi, rappresentanti di associazioni di categoria, dirigenti di Confedilizia e singoli proprietari. Interverranno, fra gli altri, anche l’avv. Corrado Sforza Fogliani, Presidente del Centro studi di Confedilizia, e l’avv. Antonino Coppolino, Presidente di Confedilizia Piacenza.

L’evento sarà visibile anche sulla pagina Facebook di Confedilizia Piacenza.

Scopo dell’iniziativa è quello di richiamare l’attenzione su una misura che sta esasperando da più di un anno – per giunta senza alcuna forma di risarcimento – migliaia di famiglie di proprietari in difficoltà economica, da tempo non più in grado di sostenere spese e tasse per immobili che il blocco degli sfratti ha sottratto alla loro disponibilità annullando gli effetti di provvedimenti giudiziari ottenuti dopo anni di mancati pagamenti e costosi contenziosi. Famiglie le cui storie la Confedilizia sta raccogliendo da più di un anno in una specifica sezione del suo sito Internet nazionale, significativamente denominata “Lettere dalle vittime del blocco sfratti” (www.confedilizia.it/lettere-e-messaggi-dalle-vittime-del-blocco-sfratti).

Aprirà e concluderà la Maratona – che sarà coordinata da Alberto Ciapparoni, giornalista parlamentare di RTL – il Presidente di Confedilizia, Giorgio Spaziani Testa.