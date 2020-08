Banca di Piacenza, Angelo Antoniazzi è il nuovo direttore generale

Angelo Antoniazzi (pavese di nascita e di residenza, 58 anni) è il nuovo Direttore generale della Banca di Piacenza. Lo ha nominato il Consiglio di amministrazione della Banca in sostituzione del dott. Mario Crosta, che ha retto la Direzione dell’Istituto di credito piacentino negli ultimi cinque anni, dimissionario perché chiamato ad assumere la Direzione generale di un’altra banca popolare, vicina alla sua residenza padovana.

In Banca da quando aveva vent’anni, il nuovo Direttore generale della Banca di Piacenza ha debuttato al Banco Ambrosiano Veneto per poi passare a reggere importanti incarichi in banche territoriali (così acquisendo grande esperienza anche nel governo del personale) nonché in società dalle stesse partecipate.

Da ultimo ha retto la Direzione generale di una banca con più di 2.000 dipendenti e 450 sportelli circa, in più regioni.

Nel provvedere a questa nomina, il Consiglio di amministrazione della Banca, ben comprendendo le ragioni familiari e personali della scelta di vita del dott. Crosta, ha espresso allo stesso vivissimi ringraziamenti per l’attività svolta in favore dell’Istituto piacentino in questi anni, formulando allo stesso – così come, prima, aveva fatto anche il Comitato esecutivo della Banca – i migliori voti augurali per il suo nuovo impegno lavorativo.