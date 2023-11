Banca di Piacenza e FEduF (ABI): 700 studenti piacentini a scuola di economia civile il 7 novembre

È dedicato all’economia civile, l’incontro promosso da Banca di Piacenza e dalla Fondazione per l’Educazione Finanziaria e al Risparmio (ABI) per gli studenti delle scuole secondarie di II grado di Piacenza e Provincia “Quando i numeri contano e le persone valgono”, che si svolgerà online il prossimo 7 novembre.

Nel corso della lezione, gli studenti affronteranno alcuni aspetti delle competenze di cittadinanza economica, andando a riflettere sui temi dell’economia civile, una prospettiva che parte da una visione più umanistica di questa materia e orientata al perseguimento del benessere collettivo, della concezione del mercato come luogo di mutuo vantaggio e della gestione dei beni comuni in ottica di pubblica felicità.

Nell’incontro interverrà il responsabile dell’Ufficio Marketing Stefano Beltrami il quale dichiara «Lo studio dell’economia a scuola è fondamentale per essere cittadini consapevoli e interiorizzare le basi fondamentali dell’educazione finanziaria ed economica. Solo così, si insegna ai ragazzi ad imparare a rapportarsi con la società e a dare il loro contributo al benessere individuale e collettivo».

Il percorso dedicato alle secondarie di II grado terminerà il 28 novembre con “Pay Like a Ninja”, che mette al centro del dibattito la digitalizzazione dell’uso del denaro e degli strumenti di pagamento, la sicurezza nelle transazioni online.

Accanto alle lezioni per gli studenti più grandi, Banca di Piacenza e FEduF hanno previsto un percorso didattico per le scuole secondarie di I grado che sarà avviato nel mese di gennaio, proponendo temi quali la sostenibilità, il risparmio delle risorse e l’economia circolare con la lezione “Risparmiamo il Pianeta” o quello dei pagamenti digitali e della moneta elettronica con “Pay like a ninja”. A rappresentare una sostanziale differenza è l’incontro dedicato alla parità di genere e al superamento degli stereotipi in ambito economico e lavorativo, affrontato con il modulo didattico “Abbasso gli stereotipi.

****

La Fondazione per l’Educazione Finanziaria e al Risparmio (FEduF) è nata su iniziativa dell’Associazione Bancaria Italiana per diffondere l’educazione finanziaria in un’ottica di cittadinanza consapevole e di legalità economica. Obiettivo della Fondazione è il coinvolgimento di tutti i soggetti interessati a promuovere una nuova cultura di cittadinanza economica, valorizzando le diverse iniziative, superando gli individualismi e mettendo a fattor comune le esperienze maturate in nome dell’interesse della comunità. Opera in stretta collaborazione con il Ministero dell’Istruzione e gli Uffici Scolastici sul territorio e diffonde, nelle scuole di ogni ordine e grado, programmi didattici innovativi nella forma e nei contenuti, anche attraverso l’organizzazione di eventi per gli studenti, gli insegnanti e i genitori. La Fondazione lavora sulla mediazione culturale tra contenuti complessi e strumenti divulgativi semplici ed efficaci. Le sue iniziative si rivolgono anche agli adulti, in collaborazione con le Associazioni dei Consumatori.