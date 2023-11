Stefano Zecchi il 6 novembre al PalabancaEventi presenta il volume di Cristiana Muscardini “Safari”

Il prof. Stefano Zecchi (filosofo, scrittore, opinionista, ex docente di Estetica all’Università di Milano) sarà ospite – lunedì 6 novembre, alle 18, al PalabancaEventi (Sala Panini) – per presentare, in dialogo con l’autrice, il volume “Safari – Viaggio nella vita di italiani in Africa (Ed. Gruppo Albatros-Il Filo) di Cristiana Muscardini.

L’appuntamento – organizzato dalla Banca di Piacenza – sarà introdotto dall’intervento di saluto del vicepresidente dell’Istituto di credito Domenico Capra. Il titolo del libro, Safari, in swahili significa viaggio e la pagine della pubblicazione sono appunto un viaggio nelle vite di donne e uomini italiani per i quali l’Africa diventò casa. «La vita di ciascuno di noi – osserva l’autrice – è un viaggio e quando ci si incontra e si cammina un po’ insieme, in ognuno di noi rimane un po’ dell’altro».

Cristiana Muscardini, laureata in Filosofia, pubblicista ed analista politico, è relatore su questioni europee, di ambiente e terrorismo ed è editorialista del settimanale online “Il Patto Sociale-Informazione europea”. Ex europarlamentare, ha studio a Milano e da qualche anno vive prevalentemente in Valtrebbia, dove si dedica alla scrittura (tante le pubblicazioni all’attivo, soprattutto sul tema dell’Europa) e alla coltivazione di frutti antichi.

La partecipazione è libera (precedenza ai soci e ai clienti della Banca) con prenotazione (prenotazionieventi@bancadipiacenza.it; 0523 542441).