Bando affitto, online le graduatorie definitive. Al via anche la misura “Affitti più leggeri”

Sono consultabili online sul sito www.comune.piacenza.it – nella sezione dedicata all’ambito sociale e in home page – le graduatorie definitive degli aventi diritto al contributo affitto, di cui è terminata nei giorni scorsi l’istruttoria relativa ai ricorsi presentati a seguito degli esiti provvisori.

“Contestualmente alla pubblicazione delle graduatorie – sottolinea l’assessora alle Politiche per l’Abitazione Nicoletta Corvi – si procede alla liquidazione dei contributi ai beneficiari, sino ad esaurimento delle risorse di cui ad oggi il Comune dispone”. Le istanze che sono state ammesse, ma non possono essere finanziate in questa fase, rimarranno comunque utilmente collocate in graduatoria. Il tutto in attesa di nuove risorse che permettano di avanzare ulteriormente con lo scorrimento delle domande ammesse e l’erogazione dei contributi in questione.

Facendo riferimento al numero di protocollo della propria richiesta, i cittadini interessati potranno verificare la propria posizione in relazione all’imminente liquidazione. Lo potranno fare rivolgendosi anche, per chiarimenti o necessità di supporto, agli sportelli Informasociale.

“Colgo l’occasione – aggiunge Nicoletta Corvi – per ricordare che da lunedì 19 giugno è possibile accedere anche alla misura degli affitti più leggeri. Misura che ha l’obiettivo di facilitare il reperimento di alloggi in locazione nel mercato privato e il pagamento del canone”. I proprietari di alloggi che abbiano rinegoziato il canone di affitto a favore dei propri inquilini potranno, infatti, presentare la domanda di contributo per la parziale copertura del mancato introito. Anche in questo caso, è possibile consultare tutte le informazioni a riguardo sul sito web comunale o chiedere approfondimenti agli sportelli Informasociale.