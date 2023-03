Barbara Schiavulli ospite a Palazzo Farnese il 25 marzo

Sabato 25 marzo presso il salone Pierluigi a Palazzo Farnese alle ore 17 30 sarà ospite Barbara Schiavulli . La corrisponde di guerra e scrittrice è protagonista di un incontro di approfondimento sui diritti negati delle donne in Afghanistan.

Barbara Schiavulli, corrispondente di guerra e scrittrice, ha seguito i fronti caldi degli ultimi ventisei anni, come Iraq e Afghanistan, Israele e Palestina, Pakistan, Yemen, Sudan, Cile, Haiti, Venezuela. I suoi articoli sono apparsi, tra gli altri, su Repubblica, e l’Espresso, Il Fatto, la Stampa. Ha collaborato con radio e TV. Attualmente collabora con la BBC.

Dirige Radio Bullets , una testata giornalistica online che si occupa di Esteri, diritti umani e inclusività. Racconta il mondo attraverso le storie di chi non ha voce. Vincitrice di numerosi premi nazionali e internazionali, tra cui il Premio Lucchetta, il Premio Antonio Russo, il Premio Maria Grazia Cutuli e il Premio Enzo Baldoni e Koinè. Ha pubblicato Le farfalle non muoiono in cielo, Guerra e guerra, La guerra dentro e Bulletproof diaries. Storie di una reporter di guerra. E “Quando muoio lo dico a Dio, storie di ordinario estremismo”. Viaggia sempre con un trolley rosa e una stilografica.