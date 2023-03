Torna all’ombra di palazzo Farnese il Duathlon “La Primogenita” con oltre 300 atleti da tutta Italia – AUDIO

Una grande giornata di sport domenica 26 marzo con la settima edizione del Duathlon “La Primogenita”. Saranno presenti atleti da tutta Italia per questa importante manifestazione che unirà lo sport alla promozione culturale del territorio piacentino. Nella pratica la gara sarà suddivisa in tre settori: 5 km di corsa, 19 km di bicicletta e poi ancora 2,5 km di corsa.

“E’ in palio il titolo provinciale”, spiega Stefano Bettini di Piacenza Sport, organizzatore dell’evento, “ma verranno atleti da tutta Italia, persino dalla Sicilia, perché si tratta di un delle quattro tappe di circuito nazionale. Abbiamo segnato il record di iscritti, perché domenica avremo 300 atleti in gara”.

Simbolico il passaggio all’ombra di palazzo Farnese, come spiega l’assessore allo Sport, Mario Dadati: “Il duathlon rappresenta una delle discipline più importanti a Piacenza e non solo. La gara attraverserà palazzo Farnese unendo sport, storia, cultura, valorizzando ciò che la nostra bellissima città può offrire. E’ un modo per mettere in connessione le migliori energie di cui la nostra città dispone, per lanciare un messaggio legato al benessere, allo sport, alla cultura, invitando le persone a vivere la città a 360 gradi”.