Volley, Serie B2 – Il Fumara Everest non si ferma: alla prima di ritorno è 3-0 sul Volley Galaxy

Quattordici vittorie su altrettante partite: anche la prima giornata di ritorno con il Galaxy Volley premia il Fumara Everest che conquista l’intera posta in palio superando un’avversaria capace di mettere in campo tantissima grinta ed ottime difese.

Il Fumara Everest scende in campo con Gemma e Hodzic in diagonale, Ducoli e Cornelli bande, Guaschino e Nedeljkovic al centro con Fizzotti libero.

La cronaca

Positivo l’avvio delle biancoblu che trovano punti con Cornelli ed un muro di Nedeljkovic (6-2), Galaxy chiama timeout nell’azione successiva. Il MioVolley provano a mantenere il controllo del set ma Collecchio rosicchia terreno (11-9), serve un primo tempo di Guaschino per ripartire: Gemma salva un gran pallone, Hodzic lo scarica a terra (15-12). Entra Molinari che trova il muro del 24-18, chiude Ducoli.

Si gioca punto a punto in avvio di secondo set: Galaxy risponde colpo su colpo alle bordate di Cornelli e Nedeljkovic passando in vantaggio (6-7). Lo score inizia a sbloccarsi in favore delle biancoblu superata la metà del set (15-11), le ospiti fermano il gioco. Il punto del 16-12 arriva dopo un grande salvataggio di Fizzotti con Hodzic a spedire il pallone quasi sulla linea: le ospiti aggiustano la difesa e accorciano (21-18) ma l’ultima stoccata è del Fumara Everest per il 25-20.

Galaxy parte con un buon piglio nel terzo parziale, coach Mazzola chiama time out sul 4-7 e manda in campo Scarabelli quando il tabellone recita 6-10. Azione dopo azione il Fumara Everest limita gli errori e trova un ace con Hodzic (13-14), questa volta sono le avversarie a fermare il gioco. Gemma chiude uno scambio infinito con un secondo tocco che vale il sedici pari. Da lì cambia l’inerzia del set che si chiude definitivamente sul 25-20.

FUMARA EVEREST MIOVOLLEY-GALAXY VOLLEY INZANI 3-0

(25-19; 25-20; 25-20)

FUMARA EVEREST MIOVOLLEY: Gemma 4, Hodzic 15, Ducoli 7, Cornelli 5, Scarabelli 2, Guaschino 9, Nedeljkovic 9, Molinari 1, Fizzotti (L). NE: Bianchini, Galibardi, Viola, Passerini (L). All. Mazzola-Falco

GALAXY VOLLEY COLLECCHIO: Bussi 6, Ferrari 5, They 7, Bisi 1, Enoh 1, Candio 11, Bratoni, Ciarlini 1, Giannace 11, Pradella (L). NE: Brunazzi, Gardelli, Notaroberto, Neroni (L). All. Scaltriti-Santi