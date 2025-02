Ciclismo – Alberto Baesso (Asd Programma Auto) sfiora la top ten all’Epic Gran Canaria

Inizia con una top ten internazionale sfiorata il 2025 della squadra corse dell’Asd Programma Auto, in evidenza con Alberto Baesso all’Epic Gran Canaria, due giorni spagnola disegnata in paesaggi mozzafiato nell’isola spagnola. Il corridore vicentino classe 1993 ha chiuso all’undicesimo posto in classifica generale in virtù di due buoni piazzamenti di giornata. Sabato l’atleta veneto del sodalizio del presidente Piergiorgio Zambelli ha conquistato la decima posizione nella prima tappa di 115 chilometri con partenza e arrivo a Maspalomas. Domenica, invece, Baesso è giunto tredicesimo nella frazione conclusiva lunga 75 chilometri.

Per l’Asd Programma Auto, si trattava del primo impegno della seconda stagione in sella, con l’esordio spagnolo che è stato in solitaria in virtù del rinvio della Gran Fondo di Loano al prossimo 16 marzo.

