Baseball – Piacenza, al Memorial De Benedetti con Brescia e gli svizzeri del Losanna

Nel week-end lo stadio De Benedetti riapre i battenti proponendo la ventiseiesima edizione del Torneo Città di Piacenza che a partire dalla sua quarta edizione è intitolato a Giovanni De Benedetti, pioniere del batti e corri nella nostra città. Un evento che ha ormai trovato una sua collocazione fissa nel periodo primaverile di pre-season che quest’anno, almeno in casa Piacenza Baseball, è caratterizzato da particolare attesa visti i profondi cambiamenti ai quali è andata incontro la squadra che dal 21 aprile sarà alle prese con la serie B.

Triangolare su due giornate

Memorial De Benedetti con la formula del triangolare spalmato su due giornate. Si comincia sabato (ore 15) con l’inedita sfida tra Piacenza e gli elvetici Lausanne Indians in rappresentanza di una scuola baseballistica magari non di primo piano ma senza dubbio in evidente crescita. La Svizzera si è guadagnata la poule A nell’ultimo Europeo ed occupa la 15^ posizione nel ranking continentale. Nello specifico gli Indians di Losanna sono un team giovane, nel quale trovano spazio anche alcuni italiani e che nel suo palmares vanta una Coppa di Svizzera nel 2008, un Titolo Nazionale nel 2017 e sei titoli della Svizzera Romanda. Un test che il Piacenza affronterà potendo contare sui due rinforzi reggiani Carrasco e Torelli, assenti domenica scorsa a Codogno. Ancora fermo invece, ma in fase di recupero, Niccolò Loardi che sarà l’unico assente.

Il Memorial De Benedetti proseguirà nella giornata di domenica quando ad entrare in scena sarà il Brescia che alle 11 si opporrà alla perdente del giorno prima ed alle 15,30 alla vincente. Tutte le partite saranno sulla distanza dei 7 innings. Con Brescia si tratterà di un assaggio di campionato in quanto i lombardi, dopo la retrocessione dalla A, risultano inseriti nello stesso girone del Piacenza con lo scontro diretto in calendario già alla seconda giornata. Le premesse insomma sono per un torneo “vero” nel quale, nonostante i ridotti tempi di preparazione, le partecipanti non si risparmieranno di certo. L’ingresso è libero e le premiazioni si terranno direttamente sul diamante dopo la conclusione del terzo incontro.

I piccoli del mini baseball domenica a Bollate

La leva dei più piccoli del Piacenza Baseball è in trasferta domenica a Bollate per la quarta giornata del circuito organizzato dal Comitato Lombardo della Fibs. Per le simpatiche promesse biancorosse, al limite degli 8 anni, si tratta del primo impegno stagionale all’aperto dopo la lunga parentesi invernale indoor.

A Bollate saranno in campo un totale di nove squadre con il gruppo allenato da Davide Bertonazzi e Francesca Contini inserito nel girone con Braves e la formazione mista Seveso-Malnate-Rescaldina. Questa prima uscita primaverile fa da preludio al campionato, nella Emilia Ovest, che inizierà ad aprile.