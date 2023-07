Baseball, Serie B – Piacenza batte due volte Seveso e raggiunge Alghero al secondo posto

A due turni dal termine il Piacenza Baseball completa la sua rincorsa e raggiunge la Catalana Alghero al secondo posto. E’ tutto conseguenza delle due belle vittorie centrate a Seveso dal nove i Marenghi ( 10-0 e 5-1) e del contemporaneo pareggio nel quale sono incappati i sardi sul diamante dell’Ares.

Gara 1

Nella prima partita Piacenza spadroneggia in lungo e in largo e porta a casa un 10-0 al 7° inning per manifesta superiorità. L’unico, se si vuole, momento di apprensione i biancorossi lo vivono al primo attacco brianzolo. Cufrè concede a freddo tre basi per balls consecutive ma riesce, con il consueto mestiere, a togliersi dall’impaccio lasciando Seveso a mani vuote. Passato il brivido comincia per i nostri un match tutto in discesa: 5 punti al 2° (tre dei quali battuti a casa da Loardi con un doppio) , 2 al 3° (singoli di Marelli, Minoia e Perez) e dopo soli tre innings il tabellone segna un rotondo 7-0 per Piacenza. La ciliegina la si pone sulla torta al 6° con il fuoricampo da 3 di Schiavoni. Sul 10-0 basta attendere un inning per vedersi assegnata la vittoria per manifesta superiorità.

PIACENZA 0-5-2-0-0-3-0 10

SEVESO 0-0-0-0-0-0-0 0

Formazione: Minoia ec, Perez ss, Chacon 3b, Loardi dh, Calderon 1b, Schiavoni ric/es, Carsana ed, Contardi es (Gibson ric), Marelli 2b. Lanciatori: Cufrè (rl6 bv2 bb5 k6 pgl0), Molina (rl1 bv0 bb0 k3 pgl0).

Gara 2

Al pomeriggio la presenza di Garavito sul mound lombardo complica un pò le cose. Seveso va in vantaggio 1-0 al 4° e meno male che Piacenza reagisce subito con 2 punti maturati con i singoli di Chacon e Perez. Si rimane in bilico fino al rush finale quando Piacenza legittima la vittoria con i punti decisivi. All’8° è ancora Loardi che piazza il doppio che vale il 4-1 mentre al 9° si arrotonda al 5-1 grazie agli errori della difesa di casa. La giornata si completa così con una agevole quanto meritata doppietta e grazie alle buone notizie arrivate da Milano, Alghero è agganciato in classifica.Il finale di campionato si preannuncia a questo punto rovente.

PIACENZA 0-0-0-0-2-0-0-2-1 5

SEVESO 0-0-0-1-0-0-0-0-0 1

Formazione: Chacon 3b/ss, Perez ss/2b, Loardi dh/lan, Schiavoni es, Cufrè 2b/3b, Minoia ec, Calderon 1b, Gibson ed (Carsana), Gardenghi ric. L3anciatori: Dall’Agnese (rl6 bv4 bb0 k6 pgl1), Loardi (rl3 bv5 bb0 k5 pgl0).

I risultati del settore giovanile

Confortata dai lusinghieri risultati in campionato, la formazione U12 del Piacenza Baseball affronta nel week-end un appuntamento di prestigio rappresentato dalla tre giorni al 18° Torneo Crocetta sui diamanti di Parma. La manifestazione, a carattere internazionale, riveste quest’anno particolare importanza in quanto rientra nel programma celebrativo dei 50 anni della Crocetta Baseball. I giovanissimi allenati da Davide Bertonazzi hanno iniziato alla grande ieri quando, nella giornata inaugurale, hanno sconfitto 15-4 la Crocetta B e 7-2 il Nettuno.

Oggi completeranno le partite del girone eliminatorio incontrando il Sala Baganza. Nel pomeriggio e domani semifinali e finali. La rappresentanza biancorossa al torneo è estesa anche alla categoria U15 in quanto tre atleti del Piacenza figurano in prestito al Poviglio. Anche per loro ieri solo vittorie: 7-0al Sala Baganza e 11-1 al SettimoTorinese.