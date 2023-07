Modifiche alla viabilità in città e provincia, tutte le informazioni

Modifiche in città

Si comunica che, per consentire l’esecuzione dei lavori di posa del teleriscaldamento, dalle ore 7 di oggi, lunedì 10 luglio alla mezzanotte di mercoledì 13 settembre, in piazzale Genova, è istituito il restringimento di carreggiata; in viale Palmerio, all’incrocio con la rotonda di piazzale Genova, è istituito l’obbligo di svolta a destra; in via XXIV Maggio, all’incrocio con la rotonda di via Genova, è istituito l’obbligo di svolta a destra; in via IV Novembre, all’incrocio con la rotonda di via Genova, è istituito l’obbligo di svolta a destra; in via Genova, nel tratto di strada iniziale sino all’incrocio con via Campo Sportivo Vecchio, sono istituiti il restringimento di carreggiata e il divieto di sosta con rimozione forzata su entrambi i lati della carreggiata.

Inoltre, per garantire l’esecuzione dei lavori di allaccio della rete acquedotto, dalle ore 7 di domani, martedì 11 alle ore 18.30 di venerdì 14 luglio, in Strada alla Scuola di Roncaglia, nel tratto compreso tra l’incrocio con strada Padana inferiore e il civico 31 escluso, sono istituiti i divieti di circolazione e di sosta con rimozione forzata su entrambi i lati della carreggiata.

Modifiche in provincia

Strada Provinciale n. 12 di Genova, limite di velocità di 30 km/h e senso unico alternato

Nel territorio comunale di Alseno, per lavori, dal 12 luglio al 31 agosto

Il servizio Viabilità della Provincia di Piacenza informa che lungo la Strada Provinciale n. 12 di Genova (nel tratto compreso tra la Strada Statale n. 9 Via Emilia e la Strada Provinciale n. 31 di Salsediana), nel territorio comunale di Alseno, è programmata l’esecuzione dei lavori di consolidamento del corpo stradale e manutenzione straordinaria della sovrastruttura stradale.

Data la necessità di mantenere in sicurezza la circolazione dei veicoli, e al fine di evitare il verificarsi di situazioni di pericolo, si dispone la regolamentazione della circolazione stradale, lungo la Strada Provinciale n. 12 di Genova, dalla progressiva km 0+750 circa alla progressiva km 2+550 circa, dal giorno 12.07.2023 al giorno 31.08.2023, nel territorio comunale di Alseno, mediante istituzione di:

– senso unico alternato regolato da impianto semaforico e/o movieri;

– limite di velocità di 30 km/h.

Strada Provinciale n. 11 di Mottaziana, limite di velocità a 50 km/h per il completamento della ciclopedonale

Lavori nel tratto da Gragnanino a Vallarsa, nel territorio comunale di Gragnano Trebbiense, dal 10 luglio al 27 agosto

Il servizio Viabilità della Provincia di Piacenza informa che è programmata l’esecuzione dei lavori di completamento della pista ciclopedonale nel tratto da Gragnanino a località Vallarsa, lungo la Strada Provinciale n. 11 di Mottaziana nel territorio comunale di Gragnano Trebbiense.

Data la necessità di mantenere in sicurezza la circolazione dei veicoli, e al fine di evitare il verificarsi di situazioni di pericolo, si dispone la regolamentazione della circolazione stradale mediante l’istituzione del limite di velocità a 50 km/h, lungo la Strada Provinciale n. 11 di Mottaziana, dalla progressiva km 0+800 circa alla progressiva km 1+000 circa, dal giorno 10.07.2023 al giorno 27.08.2023, nel territorio comunale di Gragnano Trebbiense.