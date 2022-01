Baseball – Sospesi i campionati indoor giovanili in Lombardia

Salta la trasferta di domenica a Lodi per l’U12 dl Piacenza Baseball. L’emergenza sanitaria in corso ha consigliato il Comitato Lombardo della Fibs di sospendere temporaneamente ogni attività indoor. Compreso il circuito giovanile al quale aderisce anche il Piacenza. I biancorossi avrebbero dovuto disputare due partite contro Senago e Old Rags che sono state pertanto rinviate a data da destinarsi.

L’auspicio è che tutto possa riprendere almeno a fine mese. Il 30 è in programma una giornata di gare a Milano mentre il 6 febbraio a Limbiate dovrebbe ritornare in campo la categoria U15. Osservando i nuovi protocolli, il settore giovanile piacentino riprenderà comunque ad allenarsi da lunedì nella speranza che nelle prossime settimane la situazione generale possa migliorare al punto da poter far riprendere anche l’attività agonistica.