Ciclocross, domani missione tricolore per il Cadeo Carpaneto

Missione tricolore in arrivo per il Cadeo Carpaneto, sodalizio piacentino di scena domani (sabato) ai Campionati italiani di ciclocross a Variano di Basiliano (Udine). In gara tre frecce “rosa” per la squadra del presidente Mauro Veneziani.

Guidate da Domingo Copelli, saliranno in sella l’Esordiente secondo anno Valentina Bravi (recente vincitrice del circuito Master Cross Emilia Romagna e più volte sul podio nella stagione) e le Allieve secondo anno Marisol Dalla Pietà (altra atleta in evidenza nelle varie gare stagionali) e Martina Barbiero, uno dei volti nuovi 2022 del Cadeo Carpaneto. Alle 14 il via per le Esordienti, seguite un’ora più tardi dalle Allieve.