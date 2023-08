Bilancio saldi estivi 2023, Brugnoli (Federmoda Piacenza): “Cifre simili all’anno scorso, la crescita del turismo non si sente” – AUDIO

Bilancio saldi estivi 2023, Gianluca Brugnoli (Federmoda Piacenza): “Cifre simili all’anno scorso, la crescita del turismo non si sente”. Lo ha detto il Presidente della realtà piacentina che fa parte di Confcommercio a Radio Sound.

I numeri di fine stagione parlano chiaro, non c’è stato quell’aumento auspicato dai commercianti a inizio del periodo dei saldi. I dati sono simili a quelli del 2022, ormai l’effetto saldo è scemato. La spesa procapite è stata la stessa della scorsa estate, quindi si è comprato leggermente meno. In particolare perché a parità di spesa ed essendo aumentati i capi significa che le persone hanno acquistato qualcosa in meno per avere più o meno la spesa del 2022.

Vi aspettavate qualcosa in più?

Sì, ma le nostre aspettative per i saldi ormai non sono altissime. Quest’anno poi c’era una bella scelta, a causa delle rimanenze legate alla partenza tardiva del periodo estivo.

La crescita del turismo a Piacenza non si percepisce nel vostro settore?

No, perché è un turismo di visita di monumenti e altro. Vengono a Piacenza, ma poi magari vanno a fare spesa a Milano, cosa che sembra quasi un controsenso. Speriamo ci sia un’inversione di tendenza.

Bilancio saldi estivi 2023, Brugnoli (Federmoda Piacenza): AUDIO intervista