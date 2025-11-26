Al via la quarta edizione della rassegna culturale “Bolle d’Arte”

Martedì 16 dicembre riparte “Bolle d’Arte” il festival di promozione alla lettura dedicato a bambini/e e ragazzi/e organizzato dal Polo bibliotecario piacentino e realizzato con il contributo del Ministero della Cultura – Direzione generale Biblioteche e diritto d’autore Fondo per la promozione della lettura, della tutela e della valorizzazione del patrimonio librario 2025.

La rassegna, giunta alla quarta edizione, ha preso avvio nel 2021 in pieno periodo Covid con l’obiettivo di fornire ai più giovani, privati della socialità, momenti di incontro, spazi di condivisione, leggerezza e di evasione attraverso il piacere della lettura e della narrazione.

Il lavoro in rete delle biblioteche del Polo Piacentino ha permesso in questi anni di far crescere l’iniziativa trasformandola in un atteso appuntamento per bambini, ragazzi e scuole. Il tema muta di edizione in edizione per rispondere alle esigenze dell’utenza young sperimentando inediti modalità di fruizione dello spazio biblioteca con l’obiettivo di avvicinare giovani e giovanissimi alle storie e alla lettura.

Quest’anno filo conduttore della nuova edizione è la musica, linguaggio trasversale e interdisciplinare per sperimentare fin dall’infanzia la percezione del mondo attraversosuoni: rumori,note , immaginazione e fantasia.

Tante le proposte tra le quali ricordiamo i laboratori di Maria Cannata curatrice della collana Babalibri in Musica e della musicista e scrittrice Elisabetta Garilli che ha dato vita per la casa editrice Carthusia al progetto Musica disegnata e un po’ strampalata. Sarà sempre lei a condurre, tra i vari laboratori in programma, l’incontro per i neo genitori e le donne in gravidanza. Da non perdere anche le Fiabe del Jazz a cura di Mario Mozzani di Manicomics Teatro, il percorso di formazione per i più piccoli proposto dalla musicoterapeuta Clara Balordi e i divertentissimi percorsi dell’illustratrice piacentina Matilde Tacchini.

Agli studenti della scuola secondaria sarà invece rivolto l’incontro con Marco Zanoncelli co-autore del libro “Via da Yarmouk. Storia di un uomo salvato dal suo pianoforte” edito da Le Piccole Pagine.

Tanti gli appuntamenti in calendario che coinvolgeranno ben 31 biblioteche del Polo bibliotecario a partire da quelle cittadine sino a sconfinare nella provincia piacentina. Saranno quattro mesi intensi in cui bambini e bambine, ragazzi e ragazze potranno avvicinarsi in modo divertente e coinvolgente alla lettura, confrontarsi con scrittori di fama nazionale, illustratori, editori e mediatori culturali mettendosi alla prova, sperimentando, da protagonisti, atelier, workshop e laboratori creativi.

Capofila del progetto è il Comune di Piacenza con la Biblioteca Passerini Landi affiancata, nell’organizzazione e nelle attività di coordinamento, da Educarte società cooperativa, da La Matita Parlante, alla quale si deve la progettazione grafica dei materiali, e da tutti i Comuni che attraverso le biblioteche sostengono e supportano il progetto. Da quest’anno le collaborazioni si ampliano includendo Biblòh, rete delle biblioteche scolastiche, Piacenza Jazz Club, Manicomics Teatro e il Conservatorio di Musica Giuseppe Nicolini.

Iscriviti per rimanere aggiornato! Compilando i campi seguenti potrai ricevere le notizie direttamente sulla tua mail. Per garantire che tu riceva solo le informazioni più rilevanti, ti chiediamo gentilmente di mantenere aggiornati i tuoi dati. Nome Cognome Email Numero WhatsApp Professione Che lavoro fai? Non specificato Dipendente Disoccupato Imprenditore Libero professionista Pensionato Studente Fascia di età Seleziona la tua fascia di età Non specificato 0-15 16-25 26-35 36-45 46-55 56-65 65+ Interesse principale Riceverai notizie più utili Tutto Cronaca Piacenza calcio Sport Politica Attualità Eventi Economia Musica Procedendo accetti la privacy policy