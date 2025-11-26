Il Natale del Centro per le Famiglie si apre alla città, torna l’iniziativa del “dono sospeso”

Al via “Tanti modi per dire auguri”, ciclo di iniziative natalizie organizzate dal Centro per le Famiglie del Comune di Piacenza in collaborazione con l’associazione Le Valigie, l’Emporio Solidale e tutte le realtà afferenti alla struttura avente sede alla Galleria del Sole, nel cuore del quartiere Farnesiana: Dalla parte dei Bambini, L’Ippogrifo, Open Group, Casa Morgana e Kairos.

A presentare gli appuntamenti in calendario tra il 1° e il 20 dicembre, intrecciando momenti conviviali e solidarietà, sono intervenuti questa mattina l’assessore alle Politiche Educative Mario Dadati – anche in rappresentanza della collega di Giunta Nicoletta Corvi – e le operatrici del Centro per le Famiglie Giorgia Di Muzio, Giorgia Veneziani e Chiara Zambarbieri, nonché gli educatori Andrea Roda e Sara Dallavalle, impegnati nei laboratori di scrittura creativa per le scuole primarie che hanno visto protagonisti, oggi, gli alunni delle classi 5°A e 5°B di San Lazzaro (con replica in dicembre per le secondarie di 1° grado).

Tre le date da segnare sul calendario: giovedì 11 dicembre alle 17 con l’ormai tradizionale tombolata all’Emporio Solidale di via I Maggio 62, con Pappa e Pero a estrarre i numeri per le famiglie presenti; domenica 14 dicembre alle 16.30 al Teatro Trieste 34, con lo spettacolo “Casa dolce casa” rivolto ai bambini dai 3 anni in su; venerdì 19 dicembre, alle 16.30, in piazza Duomo per un brindisi augurale cui tutta la cittadinanza è invitata.

Se per i primi due eventi è richiesta, per ragioni organizzative, la prenotazione (inquadrando il codice QR presente sulla locandina o rivolgendosi, per informazioni, allo 0523-492380 e a informafamiglie@comune.piacenza.it), l’incontro augurale nel cuore della città sarà aperto a tutte le persone che vorranno condividere lo spirito natalizio e la gioia di stare insieme.

In tutte le occasioni sopraccitate, nonché con continuità dal 1° al 20 dicembre presso l’Emporio Solidale, sarà possibile consegnare un dono sospeso: un pacco regalo contenente qualcosa di caldo, qualcosa di utile per la cucina e qualcosa di divertente, pensati per un’altra famiglia.

“Come sempre – rimarcano gli assessori Corvi e Dadati – vorremmo che il Centro per le Famiglie, simbolo di accoglienza e inclusione nella nostra città insieme a tutte le realtà con cui collabora, ci accompagnasse incontro al Natale ritrovando l’autenticità di una festa che richiama ai valori più importanti, all’attenzione nei confronti di chi è solo o in condizioni di fragilità e alla bellezza della condivisione”.

