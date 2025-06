Storie di Confesercenti, nuova apertura a Coli. La titolare del Bar: l’avventura parte il 21 giugno. Il Direttore dell’associazione di categoria piacentina Fabrizio Samuelli ha incontrato Stefania per parlare dell’imminente partenza della sua attività.

Inauguriamo il 21 giugno con un apericena, ora stiamo ultimando gli ultimi lavori. In passato ho avuto un’esperienza simile con una pizzeria d’asporto, mentre il mio compagno ha già gestito un bar con i suoi genitori.

Famiglia e lavoro, come vi organizzate?

Ho un bimbo di tre anni, ma il mio compagno mi aiuterà con la gestione della scuola. Poi per fortuna ho anche mia mamma che abita in affitto a Coli, quindi siamo vicini e poi ci saranno anche i suoceri in arrivo dal Portogallo.

Non sarà solo un’attività stagionale

Abbiamo tante idee per cercare di rendere vivo il Bar tutto l’anno, quindi ci sono idee su progetti, eventi e feste.

Horse & bike bar, come mai questo nome?

Mio marito è un ex pilota di moto e io amo i cavalli, quindi abbiamo unito le due passioni nel nome del nuovo locale.

Aprire un’attività non è mai semplice a causa della burocrazia

Le tempistiche sono lunghe, ma avendo a fianco Confesercenti abbiamo un grosso supporto, anche morale, quindi grazie a questo non è stata così dura.

Confesercenti Piacenza.