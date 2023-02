Detenuto aggredisce gli agenti penitenziari, due in ospedale. Il sindacato Uspp: “Troppi casi psichiatrici che andrebbero affrontati sotto un aspetto sanitario”

Ancora un’aggressione in carcere ai danni di tre agenti di polizia penitenziaria. I fatti sono accaduti oggi. Un detenuto straniero che si trovava presso il Reparto di Osservazione Psichiatrica del carcere delle Novate, ha aggredito violentemente tre poliziotti, due dei quali hanno dovuto ricorrere alle cure del pronto soccorso.

“Ancora una volta il personale di polizia penitenziaria si trova costretto a dover intervenire per contenere detenuti psichiatrici le cui patologie richiederebbero l’intervento e la gestione di altre figure”, commenta il sindacato

“Non è la prima volta che la gestione di detenuti provenienti da altre sedi per osservazione psichiatrica e collocati al ROP determina rischi per la polizia penitenziaria che continua a operare, spesso in solitudine, in un contesto che, seppure penitenziario, ha prevalenti aspetti di natura sanitaria”.