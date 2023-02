Chi ama Sanremo? Amadeus campione di ascolti, spicca la Egonu e Grignani dà lezioni a Blanco

Chi ama Sanremo? I dati di ascolto testimoniano che almeno un quinto degli italiani segue il Festival. Cifre da capogiro quelle del 2023. A crescere è soprattutto il numero di giovani coinvolti dalla kermesse nonostante sia un’edizione meno giovane della precedente. Insomma l’insalatone misto di Amadeus, che va dai Cugini di Campagna a Rosà Chemical, funziona. Anche i tanti detrattori del Festival alla fine seguono qualcosa dello spettacolo, lo testimoniano i loro commenti sui social. Eppure agli “anti-Festival” si potrebbe replicare ricordando che da quel palco sono uscite perle di rara bellezza come “Per Elisa” di Battiato o “Vita spericolata” di Vasco Rossi, tanto per citarne solo due degli ultimi 50 anni, ma la lista sarebbe lunghissima. Tutto nasce e muore in una settimana al Festival, ma certe canzoni rimangono e magari poi piacciono anche agli haters della competizione canora.

Sanremo 2023 Musica, artisti, ospiti e curiosità. Tutto sul festival della canzone italiana.

Speciale Sanremo! On-Air su Radio Sound alle ore 9, 13:30 e alle 17 e On-Line su Piacenza24.eu e RadioSound95.it In collaborazione con

Altre notizie di Sanremo 2023

Chi ama Sanremo? Gli spunti della terza serata

Inizia la gara e durante il pezzo di Gianluca Grignani c’è un problema tecnico. L’artista ferma tutto e strizza l’occhio a Blanco dicendo che a 50 anni sa come si fa, ma a 20 avrebbe fatto diversamente. Arrivano gli ospiti internazionali, i Maneskin. A no… sono italiani, un vanto, ma c’è chi è invidioso del loro successo e non perde occasione per criticarli dietro una tastiera. Fatevene una ragione: hanno un successo mondiale senza precedenti.

Gianni Morandi e Sangiovanni rimandano la fidanzata a prendere il latte anche dopo 60 anni. Nostalgia canaglia.

Paola Egonu, merita un capitolo a parte. Al di là del monologo, la campionessa sul palco dell’Ariston si dimostra brava e spigliata, battendo di diversi punti le conduttrici delle serate precedenti. Il resto sono polemiche poco interessanti.

Dati di ascolto

La serata di giovedì è stata vista da 9.240.000 spettatori con il 57,6%, di share, ancora il più alto dal festival di Pippo Baudo del 1995 quando raccolse il 60.52%.

Le pagelle e i commenti social della terza serata

Paola e Chiara, voto 6, 5

Brano scacciapensieri, ma poco Furore.

Dai social:balletto da tormentone estivo.

Mara Sattei, voto 5 5

Il testo ha tra gli autori Damiano dei Maneskin, ma non basta.

Dai social: Sottotitoli please.

Rosa Chemical, voto 6

Di sesso a tre cantavano già Renato Zero e Patty Pravo negli anni 70, ma c’è ancora chi grida allo scandalo.

Dai social: In confronto Achille Lauro è noioso

Gianluca Grignani, voto 7,5

Un bel testo su un pezzo rock, un ritorno non banale per un cantautore da ritrovare. Il pubblico in sala applaude la sua performance non perfetta ma emozionante.

Dai social: bravo e vero

Levante voto 7,5

Tra i pezzi più belli del Festival, almeno per chi scrive. Lei è brava, ma questa non è una novità.

Dai social: Brava, ma il look? Non si piaceva prima?

Tananai, voto 6,5

Abissale parte seconda, Brano che funzionerà.

Dai social: Somiglia a Scamarcio ed ha la voce di Raf!

Lazza, voto 7

Testo e arrangiamento tra i più interessanti.

Dai social: Bel ritmo, orecchiabile e adatta all’Eurovision

LDA, voto 5

Brutta copia di Perfect di Ed Sheran.

Dai social: il non giovane di questa edizione.

Madame, voto 7

Fa venire voglia di ballare anche a un palo della luce. Non sbaglia un colpo.

Dai social: già ascoltata 100 volte, non riesco a smettere.

Ultimo, voto 7

Più la si ascolta più convince, è un diesel.

Dai social: la vittoria se la giocano lui e Mengoni

Elodie, voto 7

Sarà un altro successo, lei sempre molto sensuale nell’interpretazione, aspettoche non si compraal mercato.

Dai social: olio solare e trasparenze come sulla spiaggiadi Riccione.

Mr. Rain, voto 7

Nella sua semplicità è un brano piacevole.

Dai social: va sul podio.

Giorgia, voto 6

La voce non si discute, la canzone si. Comunque ha cantato meglio rispetto a ieri.

Dai social: una volta faceva venire i brividi. Ora i brividi sono per la febbre.

Colla Zio, voto 6 5

Balla lo zio, ma anche la nonna. Bravi.

Dai social: canzone bella, peccato per il chitarrista in pigiama.

Marco Mengoni, voto 7,5

Ha tutte le carte in regola per vincere, quest’anno niente spazio alle sorprese.

Dai social: potete già dargli il trofeo, inutile arrivare a sabato.

Colapesce Dimartino, voto 7

Il peso delle aspettative non lo sentono e viaggiano con il vento in poppa anche questa volta.

Dai social:Finalmente la verità viene a galla.

Ma io lavoro per non stare con te.

Coma_cose, voto 7,5

Più la ascolti e più coinvolge. Non le diciamo addio.

Dai social: Bellissimi, arriva l’amore che provano l’uno per l’altra.

Leo Gassmann, voto 6

La canzone si fa ascoltare, nulla di più. A tratti sembra un po’ banale.

Dai social: si è messo urlare anche a lui in canottiera?

I Cugini di Campagna, voto 7

Non se lo sarebbero aspettati in molto, ma il brano è bello anche sembra più la partecipazione del cantante e non del gruppo di Anima mia.

Dai social: ma questi li conosco, sono…i cugini dei Måneskin. Un bel brano bravi!

Olly, voto 6,5

Il brano assomiglia tanto al pezzo di J Ax e Fedez “Come il crimine”.

Dai social: “Altro che sale sul palco e fa cantare la registrazione.

Anna Oxa, voto 5,5

Le urla sono sempre troppe, ma interpretazione e canzone sembrano migliorare in questa seconda uscita sul palco sanremese. Probabilmente non si ricorderà in futuro di questa sua partecipazione al Festival. Un Sanremo “blindato” per la Ora che non concede interviste a nessuno.

Dai social: Niente male! Ha cantato meglio della scorsa volta.

Articolo 31, voto 6,5

Racconta la loro storia, comunque un bel viaggio che riprende.

Dai social: Se ascolto il ritornello ad occhi chiusi sembra degli 883 anni 90.

Ariete, voto 6

Se non avrà paura di tirare quel calcio di rigore, la ragazza si farà (Cit. F. De Gregori).

Dai social: perché si è vestita come cappuccetto rosso persa tra i boschi.

Sethu, voto 5

Un mix di cose già sentite, i cloni non hanno mai funzionato tanto.

Dai social: “Ho messo i tappi alle orecchie” nel vero senso della parola.

Shari, voto 6,5

Ha del talento e una canzone sincera, una buona base per partire per questa canzone che arriva da Monfalcone, città a due passi da Trieste. Seguirà le orme di Elisa?

Dai social: Forse sono troppo vecchia per capire questo stile, però la voce e la canzone mi piacciono. Brava.

Gianmaria, voto 6

Deve crescere, ma può farlo. Potremo risentirlo in futuro, nonostante questa partecipazione.

Dai social: Bellissimo ragazzo ! Almeno mi sono rifatta gli occhi.

Modà, voto 6,5

Un buon ritorno, anche se non sembra il loro momento.

Dai social: Amo i Moda ma si ripetono troppo.

Will, voto 6

Autentico, un giovane che può prendersi delle soddisfazioni.

Dai social: la sua canzone è come una carezza.

La classifica

Sanremo 2023 su Radio Sound

In 3 minuti tutto il meglio del festival della canzone italiana con commenti, pareri, contributi e interviste ai protagonisti del Festival. Le emozioni della kermesse italiana condivisi sui nostri canali social: Radio Sound – Piacenza24

Tutti i giorni da lunedì 6 a domenica 12 febbraio, 3 appuntamenti alle ore 9, 13:30 e 17 (sabato e domenica, l’orario delle 13:30 è anticipato alle 11:30) (domenica no ore 17). Ascolta Radio Sound

Il green carpet che sarà percorso dagli artisti per accedere all’Ariston Le varie “operazioni” di promozione per Mengoni Il palco degli eventi esterni del Festival a Piazza Colombo

Paola Egonu Francesca Fagnani Chiara Francini e il cast di “Mare fuori”