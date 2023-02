Giornata dell’economia piacentina: al via la collaborazione tra Banca di Piacenza, Cattolica e Camera di Commercio

E’ stato firmato questa mattina – nella Sala Ricchetti della Sede centrale della Banca di Piacenza – il protocollo d’intesa tra Banca locale, Università Cattolica del Sacro Cuore-Campus di Piacenza e Camera di Commercio per la realizzazione della Giornata dell’economia piacentina tornata con successo lo scorso anno – dopo un lungo periodo di interruzione – per iniziativa dell’Istituto di credito di via Mazzini e dell’Università Cattolica, che hanno coinvolto la Camera di Commercio, con specifico riferimento all’evento finale del 25 maggio, durante il quale sarà presentato il Report annuale sul sistema economico piacentino curato dal Laboratorio di Economia Locale-LEL (Centro di ricerca dell’Università Cattolica) sotto la responsabilità scientifica del prof. Paolo Rizzi.

Al fine di programmare l’attività e garantire il necessario coordinamento, è stato istituito, dallo scorso anno, un Comitato di indirizzo e coordinamento, promosso da Eduardo Paradiso, composto dai professori Enrico Ciciotti e Paolo Rizzi (Università Cattolica); dall’avv. Domenico Capra e dal dott. Pietro Coppelli, rispettivamente componente del Cda e condirettore generale della Banca di Piacenza; dal dott. Alessandro Saguatti, segretario generale della Camera di Commercio e dal dott. Giacomo Marchesi della Banca di Piacenza. All’incontro era presente il direttore generale della Banca Angelo Antoniazzi.

Il protocollo d’intesa è stato firmato dal condirettore generale della Banca Pietro Coppelli, dal direttore dell’Università Cattolica di Piacenza Angelo Manfredini e dal commissario della Camera di Commercio Filippo Cella.