Si trovava sul tetto della propria abitazione intento a effettuare alcuni lavori di manutenzione quando per motivi da chiarire è caduto. Grave un uomo di 60 anni. I fatti sono accaduti questo pomeriggio a Castel San Giovanni. Sul posto sono intervenuti i soccorsi del 118: considerate le ferite riportate, però, gli operatori sanitari hanno optato per il trasporto in eliambulanza al pronto soccorso dell’ospedale Maggiore di Parma.