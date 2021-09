Maltempo, un’altra caduta massi in carreggiata: chiuso un tratto della Provinciale a Zerba – FOTO

Gli effetti del maltempo di ieri si fanno ancora sentire, esattamente come accaduto ieri lungo la Provinciale in Val d’Aveto, un’altra caduta massi ha interessato una strada della provincia. Anche in questo caso, l’ente provinciale sta monitorando attentamente la situazione: nello specifico lo smottamento ha interessato la Provinciale 18 di Zerba , tra Zerba e Vesimo. Il tratto interessato è chiuso al traffico.

La nota della provincia

Il servizio Viabilità della Provincia di Piacenza informa che, a partire dalle ore 9.30 di questa mattina si è resa necessaria – in accordo con l’amministrazione comunale – l’interruzione al transito di un tratto della strada provinciale n. 18, tra Zerba e Vesimo, a causa di una caduta massi avvenuta nella prima mattinata. Fortunatamente non si sono registrati danni a persone o cose.

Data la situazione di dissesto ancora in atto non è stato possibile l’immediato ripristino della circolazione e si assicura che la strada verrà riaperta non appena saranno ripristinate le condizioni di sicurezza. Sul posto i tecnici del servizio Viabilità della Provincia di Piacenza.