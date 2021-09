Calcio dilettanti, i risultati del weekend: bene il Nibbiano, poker Alsenese

Grande domenica di Calcio dilettanti, con i campionati di tutte le categorie in campo per la prima volta in questa stagione 2021/22. Il Gotico Garibaldina sorpassa 3-1 il Vigolo Marchese nel derby di Promozione. L’Alsenese incanta contro il Tonnotto San Secondo.

Eccellenza

Esordisce con i tre punti il Nibbiano&Valtidone. Nel giorno dell’esordio di Cacia, la squadra del patron Alberici vince 2-0 in casa del Felino (reti di Corbelli e Minasola). Fermata 1-1, invece, l’Agazzanese dall’Arcetana (per gli amaranto gol di Rantier).

Promozione

Nel girone A di Promozione, il Gotico conquista il derby contro il Vigolo Marchese per 3-1 (tris di Siaka). Vincono di misura sia Castellana Fontana che Bobbiese rispettivamente contro Futura e Il Cervo. La Pontenurese gioca un buon primo tempo, ma poi subisce la rimonta della Langhiranese. Poker dell’Alsenese in trasferta sul campo del Tonnotto San Secondo.

Prima, Seconda e Terza Categoria

In Prima, il Carpaneto Chero cede il passo allo Zibello che si impone 3-2; la Pontolliese Gazzola espugna Rottofreno con un netto 4-1; 3-2 tra Sarmatese e Podenzano. In Seconda girone A, il Niviano vince 3-2 contro il Gossolengo Pittolo; vittoria del San Lazzaro per 4-2 contro il San Filippo Neri; mentre, il San Giuseppe cade in casa del Bobbio Perino 2-0. Nel girone B, invece, la Virtus San Lorenzo vince 3-1 contro il Montebello; la Salicetese è fermata 2-2 dal San Leo; il Corte Calcio batte 3-2 la Lugagnanese. Infine, in Terza Categoria, la Virtus Piacenza perde 1-0 contro la Pianellese; il Gropparello si impone per 4-2 sul campo dell’Alseno; il Cadeo pareggia 3-3 contro il San Giorgio.

Clicca qui per leggere il programma di questo weekend

Su Radio Sound lo sport è protagonista

Ascolta e segui in diretta la radiocronaca su Radio Sound. Ogni volta che il Piacenza calcio scende in campo, va in onda Stadio Sound, la trasmissione dello sport piacentino con tutti i risultati in diretta.

Scarica l’app di Radio Sound Piacenza 24 dagli store e ascolta la radiocronaca del Piacenza Calcio.