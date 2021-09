Tornano a Palazzo Farnese le indagini del professor Whippet, il 25-26 settembre e il 2-3 ottobre

Tornano, a Palazzo Farnese, le indagini del professor Whippet, l’investigatore dalle sembianze canine che ormai da diversi anni è protagonista di avventure dedicate ai bambini, che accompagna alla scoperta dell’arte e della cultura attraverso la risoluzione di misteri ed enigmi. L’iniziativa, giunta alla 15° edizione, è proposta dal Comune di Piacenza e dai Musei di Palazzo Farnese con l’associazione Piacenza Musei in Rete, il contributo di Fondazione di Piacenza e Vigevano e l’organizzazione a cura di “Ragazzi al Museo”.

In occasione dell’anno dantesco, sarà “Il manoscritto infernale” il filo conduttore delle attività ludiche proposte, gratuitamente e con prenotazione obbligatoria, alla fascia d’età 6-10 anni, con appuntamento in due fine settimana consecutivi: il 25 e 26 settembre, il 2 e il 3 ottobre. L’inizio delle attività è fissato per le 15.30 il sabato, mentre la domenica sono previsti due turni, rispettivamente alle 14.30 e alle 16.30, sempre con ritrovo 15 minuti prima dell’orario fissato.

Per le iscrizioni occorre rivolgersi allo 0523-492658 o scrivere all’indirizzo info@ragazzialmuseo.it . I giovani investigatori saranno coinvolti nella ricerca di un prezioso manoscritto, sparito proprio alla vigilia dell’inaugurazione di una mostra dedicata a Dante Alighieri a Palazzo Farnese: riusciranno, affiancando Whippet, a recuperarlo, salvando il prestigio del Museo?