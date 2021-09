Calcio dilettanti, il programma del primo weekend completo

Esordio stagionale per il Nibbiano&Valtidone in Eccellenza e derby in Promozione tra il Vigolo Marchese e il Gotico Garibaldina. Segui tutto il Calcio dilettanti piacentino dalle 15.30.

Dopo gli impegni di Coppa Emilia dello scorso weekend per le formazioni di Seconda Categoria, domenica 19 settembre è di fatto il primo appuntamento in cui tutte le formazioni dilettantistiche piacentine sono impegnate nei rispettivi campionati.

Eccellenza

In Eccellenza, l’Agazzanese, dopo la brusca sconfitta per 3-0 rimediata contro il Piccardo Traversetolo, ospita l’Arcetana, compagine proveniente da un pareggio a reti bianche contro il Cittadella. Aria di esordio stagionale, invece, per il Nibbiano&Valtidone. La squadra del patron Alberici, infatti, scende in campo per la prima volta, dopo il turno di riposo, e lo fa contro il Felino, che domenica scorsa ha superato di misura 1-0 i padroni di casa del Bibbiano.

Promozione

E’ tempo di derby per il Vigolo Marchese e il Gotico Garibaldina. Per quest’ultima, si tratta del secondo di fila dopo il pareggio interno per 1-1 contro la Castellana Fontana. Sconfitto, invece, all’esordio il Vigolo in casa del Carignano. Impegno casalingo per la sopra citata Castellana Fontana contro la Futura. La Bobbiese, vittoriosa per 2-1 contro il Fiore Pallavicino, se la vede contro la Polisportiva Il Cervo. La Pontenurese, vogliosa di riscattarsi dopo il poker subito dal Noceto, è ospite della Langhiranese. Trasferta in terra parmense anche per l’Alsenese che, dopo aver pareggiato in extremis domenica scorsa per 3-3, è ricevuta dal Tonnotto San Secondo.

Prima, Seconda e Terza Categoria

Nel girone A di Prima Categoria, la capolista Carpaneto Chero riceve lo Zibello; la Sarmatese cerca i tre punti contro il Podenzano. Lo Sporting Fiorenzuola, invece, se la vede contro la Sannazzarese.

In Seconda, si tratta della prima giornata di campionato. Nel girone A, il Bobbio Perino ospita il San Giuseppe; mentre, il Gossolengo Pittolo riceve il Niviano. Nel girone B, d’altro canto, attenzione a Pro Villanova-Fraore e Salicetese-San Leo.

Infine, in Terza Categoria a girone unico, scontro al vertice tra Pianellese e Virtus Piacenza; Lyons Quarto-Bivio Volante e Farini Bettola contro Vernasca.

