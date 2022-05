Calcio dilettanti, i risultati: la Castellana Fontana è promossa in Eccellenza

Tutti i risultati del weekend di Calcio dilettanti piacentino dalla Promozione alla Terza Categoria.

Promozione

Con una giornata di anticipo la Castellana Fontana vince il campionato ed è promossa in Eccellenza. Decisiva per la formazione di mister Costa la vittoria nel derby contro la Pontenurese per 3-0 e il pareggio a reti bianche 0-0 tra Tonnotto e Bobbiese. L’Alsenese cade 3-2 in casa del Noceto e dice addio al sogno playoff. Il Gotico Garibaldina si impone 2-1 contro la Futura. Infine, il Vigolo Marchese schiaccia 5-0 il Fiore Pallavicino.

In campo anche:

Langhiranese-Viarolese 1-0

Il Cervo-Carignano 1-0

Prima Categoria

Festa rimandata per il Carpaneto Chero che è fermato sull’1-1 dalla Borgonovese. Vince, invece, 3-2 la Pontolliese Gazzola contro lo Ziano. Cade a sorpresa la Sarmatese per 1-0 contro la Sannazzarese, che esce dalla zona playout.

In campo anche:

Fidenza-Spes 0-0

Rottofreno-Podenzano 2-0

Sporting Fiorenzuola-Zibello 0-2

Riposa il Vigolzone.

Seconda Categoria

Nel girone A, si prospettano 180 minuti di fuoco. Lo scontro diretto Junior Drago-Gossolengo Pittolo va agli ospiti per 1-0 e, ora, le squadre sono appaiate a 50 punti. Il Niviano sale al terzo posto con la bella vittoria per 5-1 contro il Rivergaro. Scivola in classifica il San Nicolò Calendasco al termine della sconfitta per 2-1 contro il Bobbio Perino.

In campo anche:

Gragnano-San Filippo 3-1

San Rocco-Audax Libertas 3-1

San Giuseppe-San Corrado 2-2

Turris-San Lazzaro 3-1

Nel girone B, invece, il campionato è sempre più nelle mani del Vicofertile che vince 3-2 contro la Pro Villanova e allunga a +8 sulla Lugagnanese, che invece non va oltre il 2-2 in casa contro la Salicetese. Vittoria di misura 1-0 per il Corte contro il fanalino di coda Montebello.

In campo anche:

Fraore-Caorso 1-1

Sissa-San Leo 1-0

Mezzani-Arquatese 3-3

Virtus San Lorenzo-Scanderbeg 1-2

Terza Categoria

Scatto della Pianellese che allunga sul +7 dopo la vittoria in casa contro la Folgore e il pareggio 1-1 tra Lyons Quarto e Cadeo. La Travese vince 2-1 contro il GerbidoSipa.

In campo anche:

Virtus Piacenza-Primogenita 2-1

Gropparello-San Giorgio 1-2

Alseno-Bivio Volante 3-3

Farini Bettola-San Polo 1-4

Fulgor Fiorenzuola-Vernasca 2-4

