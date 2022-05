Calcio dilettanti, il programma: Castellana e Carpaneto a un passo dalla vittoria

Tutte le partite in programma nel weekend di Calcio dilettanti piacentino dalla Promozione alla Terza Categoria.

Promozione

Agli sgoccioli il campionato di Promozione con la Castellana Fontana che sfida in casa la Pontenurese con l’obiettivo di raccogliere tre punti per mettere un tassello quasi definitivo sulla vittoria del campionato. Festa che potrebbe anche arrivare al termine di questi novanta minuti in caso di vittoria della squadra di Costa e di pareggio o sconfitta del Tonnotto (distante 2 punti) contro la Bobbiese. Il Gotico Garibaldina riceve la Futura Fornovo Medesano. Partita fondamentale, poi, in ottica playoff per l’Alsenese che è ospite del Noceto. Il Vigolo Marchese, infine, sfida il Fiore Pallavicino con l’obiettivo della salvezza diretta.

In campo anche:

Langhiranese-Viarolese

Polisportiva Il Cervo-Carignano

Prima Categoria

E’ quasi fatta per la promozione del Carpaneto Chero che comanda con cinque punti di vantaggio sulla Pontolliese Gazzola. Ai biancazzurri bastano tre punti nella sfida interna contro la Borgonovese. I bianconeri, invece, sono ospiti dello Ziano. La Sarmatese, scivolata al quarto posto, gioca contro la Sannazzarese.

In campo anche:

Fidenza-Spes

Rottofreno-Podenzano

Sporting Fiorenzuola-Zibello

Riposa il Vigolzone.

Seconda Categoria

Nel girone A, mancano ancora tre partite al termine di un campionato ancora in bilico, almeno per questi novanta minuti. La capolista Junior Drago, infatti, riceve il Gossolengo Pittolo (diretta inseguitrice a -3). Il San Nicolò Calendasco va a far visita al Bobbio Perino, mentre Niviano è impegnato nel derby contro il Rivergaro.

In campo anche:

Gragnano-San Filippo

San Rocco-Audax Libertas

San Giuseppe-San Corrado

Turris-San Lazzaro

Nel girone B, invece, restano quattro partite da disputare. La capolista Vicofertile gioca contro la Pro Villanova. La Lugagnanese ospita la Salicetese. Infine, il Corte è impegnato con il fanalino di coda Montebello.

In campo anche:

Fraore-Caorso

Sissa-San Leo

Mezzani-Arquatese

Virtus San Lorenzo-Scanderbeg

Terza Categoria

Anche in questo caso rimangono ancora 4 partite. La capolista Pianellese non può sbagliare il proprio match contro la Folgore. Partita ad alta quota tra Cadeo e Lyons Quarto. La Travese sfida il GerbidoSipa.

In campo anche:

Virtus Piacenza-Primogenita 2-1

Gropparello-San Giorgio 1-2

Alseno-Bivio Volante

Farini Bettola-San Polo

Fulgor Fiorenzuola-Vernasca

