Calcio dilettanti, il programma: ultimi 90’ in Seconda, il Gotico riceve la Pontenurese

Il programma completo del weekend di Calcio dilettanti piacentino dall’Eccellenza alla Terza Categoria. Fischio d’inizio domenica alle ore 15:30, salvo le partite segnalate.

Eccellenza

L’Agazzanese è impegnata in esterna contro La Pieve Nonantola. Gli amaranto sono attualmente al terzo posto in classifica con 70 punti (uno in meno rispetto al Cittadella Vis Modena) e hanno bisogno dei tre punti per lottare per una seconda piazza che varrebbe la possibilità di giocarsi gli spareggi. Al “Soressi”, invece, va in scena il derby tra la Castellana Fontana e il Nibbiano&Valtidone. I castellani hanno bisogno di punti per uscire dalla zona retrocessione, mentre i biancorossoblu non possono abbassare l’attenzione per evitare i play-out.

In campo anche:

Arcetana-Real Formigine

Boretto-Sasso Marconi

Borgo San Donnino-Colorno

Campagnola-Vignolese

Castelvetro-Fidentina

Cittadella Vis Modena-Anzolavino

Piccardo Traversetolo-Modenese

Rolo-Virtus Castelfranco

Promozione

Fari puntati sul derby Gotico Garibaldina–Pontenurese, con i biancorossi che hanno la possibilità di riaprire il campionato. L’Alsenese riceve il Terme Monticelli con l’obiettivo di centrare una vittoria e mettere un bel mattoncino sulla salvezza diretta. Discorso analogo anche per il Carpaneto Chero che ospita un Felino in corsa per i play-off. La Bobbiese, invece, è ospite del Solignano. Match complicatissimo per il Vigolo Marchese che è chiamato a vincere in casa del Tonnotto San Secondo.

In campo anche:

Carignano-Team Traversetolo

Futura Fornovo Medesano-Pol. Il Cervo

Pol. Brescello-Noceto

Prima Categoria

Turno molto agevole per la Sarmatese che ospita il fanalino di coda Viarolese Sissa. La Borgonovese, invece, se la vede in casa contro il Vigolzone. La Sannazzarese, infine, gioca contro la Pontolliese Gazzola.

In campo anche:

Audax Fontanellatese-Zibello Polesine

Fidenza-Sporting Fiorenzuola

Fiore Pallavicino-Soragna

Lugagnanese-Junior Drago

Spes Borgotrebbia-Ziano

Seconda Categoria

Ultimi 90’ della stagione e verdetti ancora da scrivere. Nel girone A, la capolista San Nicolò deve vincere contro il San Corrado per assicurarsi il campionato, mentre il Riverniviano (secondo a -1) è impegnato contro l’Audax Libertas (quarto e sicuro dei play-off). Match da cardiopalma, poi, tra Podenzano e Travese, squadre in piena lotta retrocessione insieme al San Rocco e al già citato San Corrado.

In campo anche:

Bobbio Perino-Gragnano

Gossolengo Pittolo-San Lazzaro

San Rocco-Rottofreno

San Giuseppe-Pianellese

Nel girone B, invece, l’Arquatese, che ha già vinto il campionato, riceve il Mezzani. La Salicetese si gioca il secondo posto finale in casa della Fulgor San Secondo. Invece, il Corte se la vede contro il fanalino di coda San Leo con l’obiettivo di vincere per uscire dai play-out.

In campo anche:

Cadeo-Pro Villanova

Fraore-Fonta

Gropparello-Virtus San Lorenzo

San Polo-Combisalso

Terza Categoria

La Virtus Piacenza, già sicura della promozione, riceve il San Filippo Neri nel posticipo delle 17:30. Il Caorso se la vede contro il Bivio Volante. Infine, il Bettola Farini ospita il fanalino di coda Gerbidosipa.

In campo anche:

Alseno-Academy Moretti

Folgore-Primogenita

San Polo-Vernasca

Turris-Fulgor Fiorenzuola

Samurai Besurica-Podenzanese (fischio d’inizio alle ore 18:00)

