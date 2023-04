Monitoraggio della polizia per le strade cittadine, oltre 200 persone e 13 esercizi controllati

Ieri pomeriggio nell’ambito di un servizio straordinario di controllo del territorio, le pattuglie del Reparto Prevenzione Crimine di Reggio Emilia, insieme alle Volanti, hanno proceduto al controllo in diverse aree sensibili della città, nello specifico in Viale Dante, via Colombo e via Calciati. Hanno identificato circa 200 persone e controllato 13 attività commerciali.

Durante i controlli, gli agenti hanno rintracciato un cittadino albanese destinatario del provvedimento cautelare dell’obbligo di firma: il soggetto è stato sottoposto alla misura. Altri due cittadini stranieri sono stati condotti in questura per verificare la posizione sul territorio nazionale. Infine, sono in corso verifiche riguardo ad un cittadino italiano destinatario del “DASPO WILLY”, rintracciato in prossimità di un bar.